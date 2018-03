Un general de la OTAN lanza una advertencia a Turquía sobre la compra de los S-400 a Rusia

¿Qué teme la OTAN?

Esto ha ocurrido tras la tensión registrada en los últimos años en las relaciones entre Ankara y sus aliados de la OTAN. Los sistemas —que tendrán que ser suministrados a Turquía— operarán en calidad de unidades autónomas ya que no pueden ser conectadas a ninguna tecnología de la OTAN que se encuentre en el país otomano.

"El valor del sistema [ruso] reside en la base de datos. Esta base será recogida en el territorio del aliado de la OTAN mientras que los complejos de la Alianza Atlántica estarán presentes en Turquía", enfatizó Petr Pavel.

Más bien, los efectivos de Rusia llegarán a Turquía para dar instrucciones a sus soldados de cómo operar con los complicados radares y los sistemas de control de fuego. Según Petr Pavel, los militares de Turquía podrán supuestamente entregar a Moscú datos sensibles de inteligencia. En particular, supuestamente pueden informar sobre qué sistemas de la OTAN están operativos en Turquía, dónde están y qué tipo de capacidades tienen.

EEUU almacena 50 bombas nucleares B61 en Turquía que forman parte de todo el arsenal nuclear que el país norteamericano mantiene desplegado en Europa, informa el portal.

Crítica de la postura de la OTAN en Turquía

Recientemente, el presidente otomano Recep Tayyip Erdogan criticó a sus socios de la OTAN por su oposición a la adquisición de sistemas rusos.

"Ustedes dijeron que no permitirían a Turquía adquirir los S-400. Ustedes reclamaron que el contacto con Rusia fue un error. Ustedes también declararon que podrían introducir sanciones. Nosotros no vamos a rendirles cuentas a ustedes (…)", declaró Erdogan el 6 de marzo.

La postura negativa de la OTAN en relación a la compra de los S-400 por parte de Turquía ha provocado una oleada de críticas en el país otomano.

Berat Conkar, diputado turco del Partido de la Justicia y el Desarrollo, comentó en una entrevista a Sputnik las parecidas declaraciones que previamente habían sido pronunciadas por Robert Ashley, director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de EEUU que dijo que "el acercamiento de Rusia y Turquía está dirigido a profundizar en las discrepancias dentro de la OTAN".

Conkar enfatizó que las relaciones ruso-turcas deben ser estimadas desde el punto de vista del mantenimiento de la seguridad y la estabilidad regional.

"La cooperación turco-rusa no contradice el concepto de seguridad de la OTAN (…) que dice constantemente que la importancia de la seguridad y de la estabilidad en el Mediterráneo, en la región del mar Negro y en Oriente Medio son muy importantes (…)", recalcó.

Desde el punto de vista de Conkar el desarrollo activo de la cooperación de Turquía y Rusia desempeña un papel importante en la aceleración del arreglo político del conflicto en Siria.

"Si tomamos en consideración todo eso suponemos que la OTAN no tiene y no puede tener motivos para la preocupación a raíz del desarrollo de la cooperación turco-rusa", aseveró el diputado otomano.

Según Conkar, muchos Estados miembros de la OTAN, los países balcánicos y los del Este de Europa adjudican a Turquía un papel considerable en la Alianza Atlántica.

​"En particular aquellos pasos que se hacen [por parte de Ankara] para empujar los canales necesarios para el diálogo con Rusia y aportar soluciones al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad. Desde este punto de vista de la reciente declaración del representante del Pentágono no tiene nada que ver con la realidad y representa su errónea evaluación de la situación. Ante todo esta evaluación no refleja la posición común de los países miembros de la OTAN. Destacamos que las relaciones con Turquía no son una alternativa a las relaciones con la Alianza Atlántica. Son complementarias", subrayó Conkar.

El acercamiento de Turquía y Rusia no amenaza a la Alianza Atlántica

Por su parte Onur Oymen, exdiplomático turco ante la OTAN, declaró a Sputnik que el acercamiento entre Turquía y Rusia no persigue el objetivo de afectar a la situación dentro del bloque atlántico.

"Las relaciones ruso-turcas, al menos desde el punto de vista de Turquía, simplemente no pueden perseguir el objetivo de influir negativamente en la OTAN ya que, siendo miembro de esta organización, el país otomano actúa con base a la protección de intereses y beneficios comunes del bloque", dijo Oymen a la vez que subrayó que lo mismo no puede decirse sobre todos los aliados de Turquía en la OTAN.

Según Oymen, en materia de la lucha contra el terrorismo los países que forman parte de la Alianza Atlántica no brindaron a Ankara la ayuda que esta esperaba recibir de ellos.

"Al contrario, empezaron a cooperar con las organizaciones —que las autoridades turcas consideran terroristas— como Partido de la Unión Democrática (PYD), con lo cual infligieron un daño a los intereses de seguridad del país otomano. Desde este punto de vista nadie puede acusar a Turquía", dijo.

El experto considera que el desarrollo de las relaciones turco-rusas no puede incidir negativamente en la OTAN. El exdiplomático considera que es inaceptable el enfoque de la Alianza Atlántica que reza que, Ankara, siendo miembro de la OTAN, no tiene derecho a entablar relaciones con terceros países.

"Nosotros siempre hemos cumplido los compromisos requeridos por nuestra membresía a la OTAN. El mantenimiento simultáneo de las relaciones con otros países, demandado por nuestros propios intereses económicos y políticos (…) no contradice que Turquía sea miembro de la OTAN y no amenaza la estructura de la Alianza [Atlántica]", resumió.