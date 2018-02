El inesperado 'enemigo' de los planes militares de Trump

Los planes del presidente de EEUU para aumentar la capacidad militar del país podrían estar en peligro debido al creciente número de estadounidenses que no son aptos para servir en el Ejército, informó el periódico 'Politico'.

Pero, ¿a qué se debe este problema? El hecho es que casi tres cuartas partes de la población en edades comprendidas entre los 17 y los 24 años no pueden hacer el servicio militar debido a la obesidad y otras enfermedades crónicas. Entre otras razones también figuran el tener antecedentes penales y la falta de estudios.

"Todos tenemos en nuestras mentes esa imagen de un ciudadano estadounidense saludable y vigoroso que puede hacer cualquier cosa. No obstante, esto ya no se corresponde con la realidad", declaró al medio el ex teniente general Tom Spoehr.

Subrayó que el índice de obesidad "se disparó" en los últimos 10 o 15 años e indicó también que la cantidad de enfermos con asma también se ha incrementado sustancialmente en los últimos tiempos.

Según declaró al medio el presidente del Consejo para la América Fuerte, el ex teniente general Norm Seip, es necesario promover el ejercicio y los hábitos de vida saludables en las escuelas para combatir la obesidad en EEUU.

"No podemos ocultarlo bajo la alfombra, ya que competimos con otras potencias", explicó.

El nuevo presupuesto militar de Washington implica el aumento de reclutados hasta las 56.600 personas para 2023.

No obstante, "ahora es difícil reclutar", declaró a los medios el subsecretario del Ejército de EEUU, Ryan McCarthy. Subrayó que esto se debe también a los bajos niveles de desempleo en el país.

Por su parte, Spoehr recordó que en 2009 el Pentágono "aprendió una lección dolorosa" al reclutar a una gran cantidad de personas con antecedentes penales.

Lea más: Las 'enfermedades' que aquejan al Ejército de EEUU

De este modo, el Departamento de Defensa de EEUU se verá obligado a aumentar el presupuesto para atraer a reclutas jóvenes y, sobre todo, saludables.