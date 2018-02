Los Iskander en Kaliningrado, ¿una respuesta simétrica a la OTAN?

"El despliegue de los sistemas de misiles rusos Iskander se debe considerar, además de como una respuesta simétrica a las acciones de la OTAN como un componente del sistema complejo del reforzamiento de la capacidad defensiva de nuestro país", dijo.

Subrayó que en las condiciones actuales es "lógico" fortalecer la capacidad defensiva de Rusia para disuadir cualquier ataque desde territorios vecinos.

"Me gustaría recordar que los misiles que portan los Iskander no infringen el Tratado INF ya que su alcance no supera los 500 kilómetros, no son armas estratégicas y por lo tanto no están sometidos a las restricciones impuestas por START III", precisó.

A la vez, insistió en que el despliegue de estos sistemas en Kaliningrado no amenaza la seguridad internacional ya que se trata de "armas defensivas, no ofensivas".

"No supone una amenaza a la seguridad internacional pero garantiza una potente defensa de Rusia en las condiciones de la ampliación de la OTAN hacia el Este", declaró.

La 'transparente' respuesta de Moscú a la OTAN sobre el despliegue de los misiles Iskander

El 14 de febrero el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg llamó a Rusia a mayor transparencia respecto al emplazamiento de los Iskander.

El pasado 5 de febrero el ministro de Defensa lituano, Raimundas Karoblis, comunicó que Rusia desplegó los misiles Iskander en la región de Kaliningrado, el enclave ruso entre Polonia y Lituania, y que en la zona ya se tienen todas las infraestructuras necesarias para su emplazamiento permanente.

Más tarde, el parlamentario ruso Vladímir Shamánov, jefe del Comité de Defensa en la Cámara Baja, confirmó el despliegue de estas armas en Kaliningrado.

Por su parte, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, aseguró que Moscú "no amenaza a nadie" con el emplazamiento de los sistemas de misiles en Kaliningrado, al recordar que "es prerrogativa soberana de Rusia" desplegar armas o unidades militares en su territorio.

En su cumbre de 2016 en Varsovia, la Alianza Atlántica decidió emplazar cuatro batallones multinacionales, de más de 1.000 soldados cada uno, en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia.

El batallón que corresponde a Estonia fue desplegado el pasado abril en la localidad de tapa, en el norte del país, y cuenta actualmente con unos 1.200 militares, de los que más de 800 fueron enviados por el Reino Unido y los restantes por Francia.

La OTAN vuelve a apostar por la militarización de Europa

En los últimos años Rusia constata un incremento sin precedentes de la presencia militar de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales.

Paralelamente al despliegue de los batallones en los tres países bálticos y Polonia, la Alianza sigue instalando elementos del escudo antimisiles de Estados Unidos en Europa.

El Iskander-M es un sistema de misiles tácticos, con un alcance de hasta 500 kilómetros, destinado a abatir cohetes, aviones y helicópteros y destruir puestos de mando y de comunicaciones del adversario.