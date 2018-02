Países de la OTAN acuerdan crear 'Schengen militar'

"Esto se refiere a la creación de una especie de 'Schengen militar'", señaló el interlocutor de la agencia, al comentar que los titulares acordaron la creación de un mando para garantizar el desplazamiento de fuerzas y equipos en Europa.

La idea fue promovida inicialmente por el excomandante de las Fuerzas Terrestres de EEUU en Europa, teniente general Ben Hodges, según el cual las fuerzas aliadas y su equipamiento militar debían tener la capacidad de trasladarse a lo largo del continente "con la misma rapidez que los migrantes".

Según Hodges, "en algunos países recibir los permisos para trasladar tropas, armas, municiones incluso simples convoyes humanitarios resulta un proceso sorprendentemente complejo".

Por ejemplo, el traslado de las fuerzas estadounidenses de Polonia a Alemania demanda un plazo de cinco días de advertencia previa.

Los observadores señalan por su parte que la infraestructura existente no es adecuada para estos fines: las carreteras y puentes en la UE no están calculados para soportar el peso de los equipos bélicos pesados, los túneles no son lo suficientemente altos y las pistas de aterrizaje no están calculadas para dar servicio a aeronaves militares.