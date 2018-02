Vietnam se mantiene firme ante EEUU "¿Qué garantía tenemos de que no nos pondrán un collar al cuello?"

A Vietnam le interesa intensificar su cooperación con Estados Unidos en el sector de la defensa, pero Hanói no tiene prisa en comprar armas a Washington y el 90% de su armamento es ruso o soviético.

Así que la insistencia con la que Washington quiere que el país asiático adquiera armamento estadounidense es cada vez mayor. Desde Defense News se hacen eco de que Estados Unidos quiere que Vietnam deje de lado ese 90% de armamento y se pase al suyo.

Ataque de celos: EEUU quiere que Vietnam deje de comprar armas rusas

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha avisado de que los embajadores estadounidenses en América Latina, en Asia y en África están practicando la misma política: la de persuadir a los países de que compren armas a Rusia.

Por lo que no es de extrañar que Vietnam esté, también, en el punto de mira. Porque es uno de los países que compra más armamento ruso. Sin ir más lejos, los contratos que se han ido firmando entre ambos países en los últimos años alcanzan más de 4.500 millones de dólares. Y eso que la política de Hanói consiste en diversificar su armamento de tal forma que no se dependa de un solo país.

"No importa lo mucho que lo intenten. Los estadounidenses no podrán obligar al Gobierno vietnamita a modificar su política. Por todos es sabido que Washington es un comerciante y que, como tal, hará publicidad, nos persuadirá y hará lo que sea para vender tantas armas como sea posible, igual que pasó con Arabia Saudí, país con el que EEUU firmó un contrato de 100.000 millones de dólares. Pero con Vietnam eso no va a pasar", explica a Sputnik el general vietnamita Le Van Cuong.

Para Cuong, hay razones obvias para ello. Destaca que todas las Fuerzas Armadas del país están equipadas con toda una variedad de armas soviéticas y rusas. La calidad del equipo militar ruso, explica, se hizo patente en las guerras que Vietnam libró contra quienes querían acabar con su libertad.

Insiste en que sus Fuerzas Armadas tienen una tradición soviética.

"En las academias vietnamitas enseñan a usar armas rusas. Para el Ejército, usar armas soviéticas y rusas se ha convertido en una tradición. Una con la que no se puede acabar así como así. Las condiciones económicas de Vietnam tampoco permiten un giro tan radical en lo que concierne a la compra de armas y de equipos de defensa", explica Cuong.

El general admite que "es probable" que el país "compre algunos equipos de alerta temprana a EEUU" para su espacio marítimo, pero que lo harán en cantidades reducidas.

"Vietnam no puede permitirse gastar cientos de miles de millones de dólares. Estamos diversificando nuestro arsenal, pero la mayoría de armas siempre van a ser rusas", añade Cuong.

Intercambio comercial entre Rusia y Vietnam crece 20% en un año

Que prácticamente el 90% del arsenal vietnamita sea soviético o ruso hace que sea imposible usar otro tipo de armas. Y es que el factor clave es, aquí, el práctico. No sale a cuenta cambiar tal cantidad de armas por sistemas completamente distintos porque ello supondría enseñar y entrenar a los soldados de manera distinta. Cada arma es un mundo. "Mucha de la tecnología estadounidense es todavía demasiado compleja y cara para Vietnam", añade Cuong.

Añade que las armas rusas "han demostrado ser fiables" y que la relación de confianza entre ambos países es ya una tradición. "¿Qué garantía tenemos de que, si dependemos de EEUU, estos no nos pondrán un collar al cuello? No debemos olvidar las lecciones que nos da la historia", concluye.

