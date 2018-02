¡Sálvese quien pueda! Un periódico británico saca a la luz "el nuevo juguete de Rusia"

El periódico británico DailyExpress no parece ser original y vuelve a publicar lo que supuestamente representa "la nueva arma secreta de Putin" en su 'encarnizada' lucha contra Europa: el nuevo caza Su-57.

El tabloide, siguiendo su costumbre, afirma haber pillado con las manos en la masa a Rusia, que a principios de febrero comenzó las pruebas de su nuevo caza. Según publica DailyExpress, la guerra entre Rusia y Europa está más cerca que nunca porque el país tiene un caza nuevo y "terrorífico". ¡Sálvese quien pueda!

"Rusia acaba de hacer pública la venta de 12 unidades de su Su-57 con tecnología de camuflaje. Podría entrar en servicio el año que viene", revela el periódico, para acto seguido avisar de que los sistemas de la nave son capaces de analizar velozmente tanto objetivos aéreos como terrestres gracias a su "increíblemente poderoso radar". ¿Suficiente para poner en jaque a toda la OTAN?

© Sputnik/ Evgeny Biyatov Un medio alemán explica por qué el Su-57 ruso es un problema para la OTAN

El rotativo saca a la luz que, durante la visita del viceministro de Defensa ruso, Yuri Borísov, a la planta aeronáutica de Komsomolsk del Amur, este reconoció que las pruebas a las que sería sometida esta nueva 'máquina de matar' serían exhaustivas.

Para el DailyExpress, Borísov parece haber desvelado sus planes para invadir Europa:

"Solo hemos efectuado un vuelo y todo parece haber ido bien. Pero estoy seguro de que comprenden que este tipo de pruebas es complejo y tenemos que volar [con el Su-57] durante mucho más tiempo. Como norma general, este tipo de pruebas se alargan unos dos o tres años", dijo el viceministro.

El DailyExpress relaciona la llegada del Su-57 con el informe de la Conferencia de Múnich sobre Seguridad de 2018, 'To the brink… and back?' —'¿Hasta el borden del abismo… y luego media vuelta?', en el que se avisa de que las perspectivas de una guerra entre Europa y Rusia son cada vez más verosímiles.

© Sputnik/ Konstantin Chalabov Destacan las capacidades de Rusia en caso de un conflicto con la OTAN

Mientras tanto, numerosos expertos afirman que no es Rusia, sino los países occidentales, los que no escatiman esfuerzos por hacer sonar tambores de guerra. Todo parece indicar que los vehículos blindados de EEUU en el puerto alemán de Bremerhaven que esperan ser desplegados en Europa del Este, las bases de defensa antimisiles de la OTAN en Polonia y en Rumanía , los aviones, tanques y contingentes en los países bálticos y la posibilidad de que Washington suministre armas a Kiev no alertan a nadie.

Rusia ha reiterado que no existe amenaza por su parte hacia ningún país y que el desarrollo de las armas corresponde a las necesidades de su defensa.