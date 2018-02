Exmilitar estadounidense, conmocionado por el heroísmo del piloto del Su-25 ruso

"Yo, como exmiembro de la tripulación de una aeronave militar, revisé con mucho interés el material sobre el mayor Filípov y estoy muy apenado por lo que pasó. ¿Quizá exista algún fondo privado que recaude dinero para apoyar a su familia? Estoy seguro de que las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia no abandonarán a sus familiares, pero ¿acaso hay alguna manera de ayudarles?", escribió el exmilitar en el correo que envió a la cadena RT.

Asimismo, declaró que quedó impresionado por el valor del militar ruso, quien se inmoló para evitar ser capturado por los yihadistas. Sola admitió que no está seguro de si él tendría la suficiente valentía para hacer lo mismo en una situación como esa.

"Él entendía las posibilidades de sobrevivir que tenía, e hizo lo que debía hacer. Decidió que nunca sería capturado. Fue una decisión que él tenía que tomar. Una decisión muy difícil, y le aplaudo [por ello]. Sabía lo que le esperaría [una vez que lo capturaran], sabía lo que podía pasar y lo que ya había pasado con sus otros camaradas", sostuvo.

"[Tus camaradas] son personas importantes para ti, y tú harías cualquier cosa por ellos, incluso arriesgarías tu vida. Tuvo que inmolarse. No sé si tendría la valentía para hacer lo mismo. Fue un gran hombre. Me da pena que no lo conociera [personalmente]", agregó Sola.

El Su-25 ruso fue derribado el 3 de febrero por un sistema de defensa antiaérea portátil mientras realizaba un vuelo de observación sobre la zona de distensión de Idlib, al noroeste de Siria. Según el Ministerio de Defensa, el piloto logró eyectarse. Sin embargo, fue cercado por terroristas y decidió sacrificarse, haciendo explotar una granada.

Las Fuerzas Armadas de Rusia no dejaron este derribo sin respuesta. Los militares rusos realizaron un ataque con armas de alta precisión contra la zona de terroristas y abatieron a más de 30 integrantes del grupo Frente al Nusra —proscrito en Rusia y otros países—.