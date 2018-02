China, a punto de ensayar un cañón de riel electromagnético naval (foto)

Las fotos publicadas el 31 de enero muestran un supuesto prototipo de cañón de riel electromagnético, montado en el buque de desembarco Type 072III Huanggang Shan chino.

Las fotos, hechas desde lejos, no permiten afirmar con certeza de qué tipo de arma se trata. Sin embargo, su forma general coincide con proyectos semejantes de EEUU y difiere considerablemente de los sistemas de artillería naval.

Como regla, es difícil valorar plenamente los éxitos armamentísticos de Pekín debido al carácter cerrado de la industria militar china. No obstante, el país regularmente divulga anuncios sobre las pruebas de equipos bastante avanzados, como, por ejemplo, drones de ataque y catapultas electromagnéticas para portaviones.

Los buques de desembarco tipo 072III no son nuevos en la Armada de China, pero el Huanggang Shan tiene diferencias importantes del diseño aprobado. Cuenta con contenedores adicionales en la cubierta, así como con un área para el desembarco que ha sido soldada. Eso sugiere que el navío ya no pretende servir para su misión inicial y será usado en otras tareas.: no se descarta que se convierta en plataforma de ensayos de un cañón de riel.

Vídeo: Prueban en Rusia por primera vez un cañón de riel

Los analistas militares citados por el medio ruso Gazeta opinan que el buque, con un desplazamiento de 7.000 toneladas, fue elegido para las pruebas debido a que un barco de menor tamaño no sería capaz de albergar el cañón y las colosales baterías.

Los cañones de riel existen en forma de conceptos y también prototipos. El más conocido hasta ahora fue el proyecto estadounidense, recientemente suspendido debido al enorme coste y falta de progresos considerables.

Las armas de este tipo pueden lanzar proyectiles de metal a alta velocidad —hasta 6-10 kilómetros por segundo— en vez de municiones explosivas. La enorme energía cinética hace que alcance prácticamente los mismos resultados que las sofisticadas municiones o misiles de crucero por una fracción del coste.

El Ministerio de Defensa de EEUU pasó años desarrollando un cañón de riel, sin embargo, Washington dejó de financiar el proyecto tras haber invertido 500 millones de dólares en total.

Todos los prototipos estadounidenses eran instalaciones terrestres, pero el objetivo final fue, de hecho, montar tal arma en un buque.

Sobre el tema: EEUU prueba un avanzado cañón de riel más rápido que su antecesor (vídeo)