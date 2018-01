Las bases militares rusas son "invisibles para los rastreadores de fitnes"

La empresa estadounidense Strava publicó en noviembre en la red su mapa interactivo Global Heat Map basado en una aplicación de seguimiento de actividades deportivas a través de pulseras, relojes inteligentes y otros dispositivos con GPS, y resultó que permite localizar a los soldados estadounidenses que usan dispositivos de fitnes a lo largo del mundo.

"No afectará en modo alguno a la seguridad de las bases rusas donde se prohíbe el uso de tales dispositivos, no solo de programas sino de teléfonos inteligentes. No se utilizan en el servicio y menos durante operaciones o maniobras", afirmó Murajovski.

© Sputnik/ Dmitri Vinogradov Olvídate de los misiles: esta es el arma más poderosa del Ejército ruso

Con respecto a las bases estadounidenses que quedaron al descubierto en la aplicación de Strava, el experto opinó que podrían ser blanco de ataques terroristas, sobre todo en países como Afganistán, Irak o Siria.

"Me sorprende semejante indisciplina ¿cómo es posible que desacaten los requerimientos de seguridad radioelectrónica y digital?", comentó.

Según el periódico The Washington Post, la posición de las bases estadounidenses y otros datos sensibles pueden quedar expuestos sobre todo en zonas de conflicto como Irak y Siria donde muy pocos habitantes, a diferencia de los militares estadounidenses, usan rastreadores de fitnes.

Le puede interesar: La prensa alemana descubre cuáles son las 'superarmas' rusas

© Sputnik/ Ministry of Defence of the Russian Federation Otro 'ejército' de robots rusos que elimina el legado de las guerras (fotos)

El asunto salió a la luz después de que un estudiante austriaco que se especializa en seguridad internacional y Medio Oriente, Nathan Ruser, se preguntara si la aplicación mostraría a los soldados estadounidenses. Ruser acercó la parte de Siria en el mapa y descubrió que los rastreadores de fitnes se usaban activamente en la zona.

Después de que Ruser compartiera su hallazgo en Twitter, analistas y expertos se sumaron a él para escudriñar el mapa y determinar la ubicación de diversos objetos militares de EEUU, entre ellos un sitio de sistemas de misiles Patriot en Yemen.

Una portavoz del Departamento de Defensa de EEUU, Audricia Harris, dijo que el ente está reevaluando la situación por si se requieren algunas precauciones, capacitación o guía adicionales para garantizar la seguridad del personal dentro y fuera del país.

No se lo pierda: Tanques, mentiras y dinero: ¿por qué el Reino Unido tiembla ante Rusia?