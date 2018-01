EEUU prepara una bomba para Kim

La Fuerza Aérea de EEUU modernizó la mayor bomba no nuclear estadounidense, señala Anthony Capaccio en su artículo para Bloomberg. Se trata de la bomba de aviación antibúnker GBU-57 (Massive Ordenance Penetrator, MOP), cuya masa es de 13.6 toneladas, y que potencialmente podría usarse contra Corea del Norte.

El autor observa que esta es la cuarta modernización de la bomba GBU-57, producida por la empresa Boeing. Según la portavoz de la Fuerza Aérea de EEUU, Emily Grabowski, esta vez se mejoraron las características para atacar objetivos difíciles de alcanzar, así como blancos ubicados a grandes profundidades.

El único avión de EEUU capaz de llevar el GBU-57 hacia el objetivo, es el bombardero estratégico B-2 Spirit, que también puede portar armas nucleares. El 11 de enero, tres bombarderos de este tipo se desplazaron a la base aérea estadounidense Andersen en la isla de Guam, en el Océano Pacífico.

La Fuerza Aérea de EEUU aseguró que la transferencia de los bombarderos desde la base aérea Whiteman en Missouri a Guam se llevó a cabo como parte de una rotación planificada de las fuerzas. Al mismo tiempo, Grabowski se negó a comentar si los aviones llevaban bombas GBU-57.

El GBU-57 fue desarrollado para destruir puntos de control subterráneos, centros de comunicación de empresas industriales cubiertos por tierra y hormigón, y, en particular, para destruir instalaciones subterráneas fortificadas construidas en Irán y Corea del Norte con el fin de ocultar los desarrollos nucleares en estos países.

El peso de la ojiva de GBU-57 es de 2,5 toneladas. Es aproximadamente seis veces más grande que las mayores municiones antibúnker del arsenal militar de Estados Unidos e Israel.

El GBU-57 lleva unos 2.400 kilos de explosivos y es unas 10 veces más potente que su predecesor, la bomba antibúnker BLU-109, lo que permite que la munición destruya incluso los objetivos más difíciles de alcanzar bajo tierra.

Sin embargo, no es la única gran bomba no nuclear en el arsenal de Estados Unidos, que dispone también de una de las bombas no nucleares más potentes del mundo: MOAB GBU-43, también llamada 'la madre de todas las bombas'. Esta munición está equipada con un sistema de guía satelital, su longitud es de 9.17 metros, diámetro — 102.9 centímetros y peso — 9.5 toneladas.

Por primera vez en la historia, los estadounidenses la usaron en una batalla en Afganistán en abril del año pasado, contra la organización terrorista Daesh —autoproclamado Estado Islámico, proscrito en Rusia y muchos otros países—. El objetivo del ataque fue una instalación de cuevas y túneles, usada por los terroristas para desplazarse. Según el Pentágono, la operación se había elaborado durante varios meses.

Actualmente, EEUU podría repetir la experiencia de la 'madre de todas las bombas' y usar el GBU-57 directamente en operaciones de combate, opina Andréi Frolov, redactor jefe de la revista militar Export Vooruzheni.

En su opinión, la bomba puede usarse no solo contra fortificaciones subterráneas iraníes y norcoreanas, sino contra cualquier enemigo potencial, incluidos los terroristas.

"Si tienen un conflicto, no importa con quién, pueden usarla en alguna situación táctica. Es simplemente una de sus armas", comentó el analista al diario Gazeta.ru.