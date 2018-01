EEUU, "incómodo" por la modernización del Ejército ruso

"Cuando pensamos en Rusia, pensamos en las acciones emprendidas por el país euroasiático en los últimos años, después miramos las inversiones que han realizado las autoridades rusas en la última década", dijo el militar, en vísperas de su participación en una reunión de la OTAN.

Según el general Dunford, Rusia modernizó muchos aspectos de sus Fuerzas Armadas. En particular, las autoridades rusas han rediseñado su capacidad nuclear, han modernizado sus fuerzas marítimas y han desarrollado unas nuevas armas electrónicas y cibernéticas. El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU también destacó que no hay ni un solo aspecto de las Fuerzas Armadas de Rusia que no haya sido modernizado últimamente.

"Yo diría que ninguno de nosotros se siente cómodo tomando en consideración el lugar en que nos encontramos ahora", dijo el militar, a la vez que destacó que Rusia podría representar la mayor amenaza para Europa y la OTAN.

No obstante, estas declaraciones están alejadas de la realidad. Durante los últimos años, EEUU ha invertido mucho más en su Ejército que Rusia.

De acuerdo con los datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) los gastos militares de EEUU alcanzaron los 606.233 millones de dólares en 2016, mientras que los recursos financieros asignados por Rusia para la defensa llegaron a tan solo 70.345 millones de dólares en ese mismo año.

© Sputnik/ Vitaly Ankov El gasto mundial en defensa para 2018 será el más alto desde el fin de la Guerra Fría

A pesar de que en 2017 el Gobierno de Rusia propuso aumentar los gastos militares de Rusia hasta los 3,05 billones de rublos —más de 53.994 millones de dólares— esta cifra fue mucho menor que la que Washington asignó a su sector militar. Solo en 2017, EEUU invirtió 793.700 millones de dólares en sus Fuerzas Armadas.

Además, el medio Air Force Times informó de que el presupuesto de defensa de EEUU para el ejercicio fiscal de 2018 incluiría una partida de unos 214 millones de dólares para construir instalaciones militares en varios países de Europa del Este, Islandia y Noruega.

Para poner en perspectiva estas cifras, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró durante su rueda de prensa anual que Rusia gastaría en Defensa 46.000 millones de dólares en 2018. A su vez, el presupuesto militar de EEUU para este año supera los 700.000 millones de dólares.

