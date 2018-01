Ucrania estudia posible traslado de sus equipos militares de Crimea

"El Ministerio de Exteriores de Ucrania estudia la declaración del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la posible devolución de los equipos militares a Ucrania que se habían quedado en la Crimea ocupada", dijo Betsa citada por el canal 112 Ucrania.

La portavoz indicó que el asunto "tiene muchos aspectos".

Putin declaró con anterioridad que Rusia está dispuesta a devolver a Ucrania sus buques de guerra y aviones que permanecen en Crimea pese a su estado lamentable y manifestó también la disposición a invitar a especialistas ucranianos para destruir las municiones que no pueden ser transportadas.

El comandante de la Armada ucraniana, vicealmirante Ígor Voronchenko, comentó más tarde que los equipos ucranianos en Crimea estaban en buen estado.

Al mismo tiempo, ex primer ministro y ex ministro de Defensa ucraniano, Yuri Yejanurov, dijo que los equipos en cuestión ya en 2014 eran una "chatarra" obsoleta que no sirve de nada a la Defensa del país.

Crimea se separó de Ucrania ytras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que más del 96 por ciento de los votantes apoyaron esta opción.

Kiev, así como la Unión Europea, Estados Unidos y sus aliados, no reconocieron la reunificación y consideran que la península de Crimea es un territorio ocupado.

Una parte de los equipos fue devuelta a Ucrania entre abril y junio de 2014, el proceso se detuvo por el inicio de las hostilidades en Donbás y Kiev declaró que recurrirá a mecanismos legales para el retorno de la propiedad militar ucraniana.