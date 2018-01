"Hay una clara huella de la 'mano' extranjera", comenta un experto el ataque con drones en Siria

"Los resultados que hemos obtenido tras analizar los drones nos permiten extraer las siguientes conclusiones: que el uso de vehículos aéreos no tripulados con fines terroristas en cualquier parte del mundo es una amenaza real que requiere de medidas adecuadas para neutralizarla", explica el jefe del Departamento de construcción y desarrollo de sistemas de vuelo no tripulados del Estado Mayor de Rusia, Aleksandr Nóvikov.

Neutralizar el ataque fue posible gracias a las capacidades técnicas de las bases militares rusas, explica.

El propio Nóvikov añade que los drones transportaban un tipo de munición con explosivos que se vende en muchos países, incluida Ucrania . Los explosivos fueron fabricados con una base de pent, superior en potencia al hexógeno. El pent o tetranitrato de pentaeritritol no se puede producir de forma casera. Ahora los expertos están intentando determinar el país en el que fueron fabricados.

Se sabe ahora que la ruta que debían seguir los drones se había programado de antemano y que uno de ellos estaba equipado con una cámara de vídeo que debía controlar y corregir los ataques contra las bases.

Uno de los miembros de la organización Oficiales de Rusia, el coronel de reserva Andréi Golovatiuk, explica a Sputnik que los terroristas difícilmente podrían haber planeado una operación tan compleja como esa solos.

"Hay una clara huella de la 'mano' de algunos servicios especiales extranjeros o militares. Me surge la pregunta de si es una coincidencia que poco antes del ataque un avión de reconocimiento estadounidense estuviese dando vueltas por la zona (…) Esperemos que, a medida que la investigación vaya evolucionando, se descubra de dónde les vino la idea a los terroristas y quién los ayudó a implementarla", dice a Sputnik Andréi Golovatiuk.

Añade que el hecho de que los drones fuesen fabricados con materiales al alcance de cualquiera es normal, pero que el software necesario para una operación de este tipo no está al alcance de todo el mundo, como tampoco lo están los explosivos que las naves no tripuladas llevaban encima. "No muchos países los fabrican", revela.

Mientras tanto, El presidente de Rusia Vladímir Putin destacó que Rusia está convencida de que Turquía no estuvo detrás de los ataques de drones contra las instalaciones militares rusas en Siria.

Los militares rusos frustraron el ataque la noche del 5 al 6 de enero contra las bases de Hmeymim y de Tartus. Los 13 drones fueron neutralizados.

