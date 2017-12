"Llegamos allí cargados de razón": las causas de la permanencia rusa en Siria

"La nueva presencia en Siria constará de dos bases: una aérea y una naval. La base naval albergará 11 buques y será capaz de recibir barcos equipados con propulsores nucleares", dijo.

"Entretanto, en Hmeymim estarán desplegados nuestros aviones, que apoyarán al Ejército sirio en su lucha contra los focos de resistencia de los yihadistas de Daesh —autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países—. Allí estarán estacionados nuestros especialistas: zapadores, expertos en comunicaciones, así como el sistema de abastecimiento y un centro de mando ", agregó Litovkin.

Rusia hará todo lo posible para que sus militares puedan cumplir con su tarea, prestar apoyo a Siria en su lucha contra los terroristas y en el desarrollo del Ejército gubernamental.

"Nuestro contingente en Siria tiene limitaciones, pero estará capacitado para desempeñar todos los objetivos determinados por las autoridades del país. El Gobierno sirio había solicitado ayuda de Rusia en su lucha contra los terroristas de Daesh", indicó.

"Llegamos allí cargados de razón. No somos agresores ni fuerzas de ocupación en tierra siria, a diferencia de los estadounidenses, que no había recibido ningún permiso del Gobierno sirio ni el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. No obstante, siguen en Siria y no planean irse de allí", manifestó Litovkin.

