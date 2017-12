El 'puño volador': para qué crea Rusia una nueva agrupación en el Lejano Oriente

La aviación de combate y la naval, los sistemas de defensa antiaérea, las unidades de las fuerzas radiotécnicas y muchas otras agrupaciones que defienden las fronteras del Lejano Oriente ruso pronto se convertirán en un 'puño' unido, informa el medio ruso Izvestia.

Está previsto que el nuevo 'ejército' se ocupe de la protección del noreste de Rusia desde las Kuriles al norte de la isla de Wrangel.

Mientras tanto, EEUU pone a prueba la Flota del Pacífico rusa

Según Izvestia, la nueva agrupación estará compuesta de un regimiento aéreo y una división de defensa antiaérea desplegados cerca de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski. El centro de mando del nuevo grupo militar estará localizado en el mismo lugar.

Se espera, además, que las unidades existentes sean reforzadas: el nuevo 'puño' constará de al menos dos divisiones, una aérea y otra de defensa antiaérea.

Según el columnista de Sputnik, Estados Unidos constantemente pone a prueba las capacidades de la Flota del Pacífico rusa con tal de limitar el área de sus operaciones en aguas territoriales del país euroasiático. Kots opina que el 'paraguas militar' compuesto por la defensa antiaérea y la aviación puede ser la respuesta más efectiva a las acciones de Washington.

"Hay que entender que no queremos iniciar una nueva carrera armamentística en el Lejano Oriente, no blandimos las armas y no llamamos a la guerra. Desde mi punto de vista tratamos de recuperar lo que antes teníamos", declaró a Sputnik el experto militar y periodista Mijaíl Jodariónok.

"En los años 1990 la reducción de la cantidad de las unidades de las Fuerzas Aéreas y de la defensa antiaérea se convirtió en una epidemia. Como resultado, el este y el noreste se quedaron 'desnudos'", agregó.

La potencia del 'puño'

El lugar donde se ubica el 'corazón' de la nueva agrupación ya se ha convertido en una instalación militar de gran importancia. Un regimiento de defensa antiaérea desplegado allí fue uno de los primeros en recibir los sistemas S-400 Triumf.

Asimismo, en 2014 la base se hizo con una unidad de drones tipo Forpost, que fue ampliada en el año 2016 tras recibir un lote de drones Orlan-10.

Además, la base cuenta con 30 aviones interceptores MiG-31, helicópteros antibuque Ka-27 y una escuadrilla de aviones antibuque Il-38.

Los expertos consultados por Sputnik subrayan que en el futuro los aviones posiblemente serán desplegados en otras zonas de la región, incluso fuera de la península de Kamchatka. Esto es especialmente importante teniendo en cuenta la presencia de una potente agrupación aérea de Estados Unidos estacionada en el estado de Alaska, concluye la nota.

