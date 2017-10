Rusia podría poner a la aviación peruana entre las más avanzadas de Latinoamérica

En primer lugar, Rusia y las naciones latinoamericanas no tienen ningún conflicto de intereses, subrayó Manco. En segundo, los contactos con la industria de defensa estadounidense suponen un riesgo existencial para la región. Comprar armamento de fabricación estadounidense puede suponer un gran problema a largo plazo.

Sus contactos en materia de defensa dependen en gran medida de la coyuntura política en la región: cuando deciden que la gestión con uno u otro Gobierno no les conviene, te cortan los suministros de municiones, piezas, materiales y "te dejan los aviones en tierra".

"Con los rusos no vamos a tener este problema. Nos van a abastecer y definitivamente esos cazas van a estar en el aire siempre. Esta es la ventaja de poder adquirir aparatos a países con los que uno no tiene conflictos de interés directo o no tiene una subordinación directa".

Según el experto, uno de los puntos más importantes del acuerdo previsto es la transferencia tecnológica. O sea, los ingenieros peruanos tendrán la capacidad de reparar sus naves en Perú y adaptar algunos de sus sistemas de acuerdo a sus necesidades.

Por último, Manco agrega que, con esta adquisición, el Estado de Perú se pondría a la par de otras naciones de la región, como México, Chile, Venezuela o Brasil, después de haberse quedado atrás en materia de superioridad aérea en los últimos años.

La Fuerza Aérea peruana ya cuenta con una considerable flota de naves MiG-29. Entre 2008 y 2015, la empresa MiG modernizó ocho de estos cazas, actualizándolos a la versión MiG-29SM. Los MiG-29M2 son, no obstante, la más reciente modificación de la línea de estos cazas de superioridad aérea.

© Sputnik/ Alexei Nikolsky El presidente de Serbia agradece a Putin la entrega de los MiG-29

En agosto de 2017, el país andino envió a Moscú una delegación de pilotos, dos tenientes generales y un coronel de la Fuerza Aérea. Son pilotos experimentados de la línea de cazas MiG-29, que llevan ya más de 20 años sirviendo en Perú. El inspector general de la Fuerza Aérea de Perú, el teniente general Rodolfo García Esquerre, efectuó vuelos de prueba en un MiG-29M2 para conocer las prestaciones que brinda el nuevo aparato.

Iliá Tarasenko, director general de la corporación MiG, aseguró durante el encuentro que el mercado latinoamericano es sin duda una región donde su empresa tiene para avanzar.

El MiG-29M2 es un caza de superioridad aérea de generación 4++. En comparación con sus versiones más tardías, es una nave con capacidad de carga aumentada, tiene una velocidad de 2.100 km/h, puede levantar unos 4.500 kilogramos de carga útil, y porta un cañón de 30mm de calibre automatizado con indicaciones de puntería para misiles actualizados integrados en el casco. Su nuevo radar integrado le permite seguir hasta 10 objetivos simultáneamente y atacar a cuatro al mismo tiempo.