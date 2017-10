La Armada estadounidense comenzará a perder sus mayores naves de combate

En 2020, los cruceros USS Mobile Bay y USS Bunker Hill alcanzarán los 35 años de edad, por lo que está programado su desmantelamiento para ese momento. A pesar de su antigüedad, no hay reemplazo inmediato para estos buques de 170 metros de eslora con 122 tubos de lanzamiento vertical de misiles y dos cañones de 13 cm.

Según el plan de 30 años de construcción naval, la Armada continuará teniendo entre 98 y 100 grandes buques de combate en la flota durante el tiempo en el que los cruceros sean desmantelados. El plan, al que Defense News ha tenido acceso , muestra que los 11 cruceros más antiguos estarán fuera de la flota para finales de 2026.

"Esto es una señal del problema del presupuesto de la Marina", dijo Bryan McGrath, analista y consultor, citado por el medio. "Para un programa equilibrado de modernización, mantenimiento, adquisición, personal y todo lo demás, la Marina tiene que pagar por todo. No es piel, no es grasa, no es músculo, están cortando hueso", destacó.

Sin embargo, el plazo de vida de los cruceros no supera los 35 años y han sido usados para fines muy amplios por décadas.

Actualmente, la Marina estadounidense dispone de 34 buques de defensa de misiles balísticos, 32 sin contar los dos buques que están fuera de servicio debido a las colisiones ocurridas durante el verano. Los militares proponen actualizar y extender la vida de los destructores en su inventario para cubrir sus misiones.