La caída de un "juguete caro": el último helicóptero de EEUU apenas puede volar

Los helicópteros tienen ciertas ventajas en comparación con los aviones. Entre sus fortalezas principales figura la capacidad para maniobrar y aterrizar en un espacio limitado. Pero en lo que realmente pierden ante sus 'hermanos aéreos' es en velocidad, porque el propio motor no les permite ponerse 'a todo gas'.

Los diseñadores de todos los países se esfuerzan por mejorar las características de este tipo de vehículos.

Pongamos como ejemplo el helicóptero de EEUU S-97 Raider. En su primer vuelo, llevado a cabo en mayo del 2015, fue capaz de alcanzar una velocidad de crucero de 407 kilómetros por hora. La compañía Sikorsky, que desarrolló un helicóptero sobre la base de un sistema coaxial con una hélice de empuje, esperaba que la nave reemplazara a los helicópteros OH-58D Kiowa Warrior que están a disposición de la Fuerza Aérea de EEUU desde los tiempos de la guerra de Vietnam. Pero estos planes están lejos de convertirse en realidad, dado que el S-97 Raider necesita más modificaciones, opina el periodista del rotativo Zvezda Víktor Sokirko.

El helicóptero S-97 Raider es un 'descendiente' directo del prototipo X2. Además, su fuselaje está hecho totalmente de materiales compuestos, lo que reduce su peso y capacidades furtivas. Este modelo, además de los rotores coaxiales, está equipado con un rotor de cola especial y alas para generar la elevación. Según los desarrolladores, un helicóptero con estas características sería capaz de desarrollar una velocidad de más de 450 km/h y superar a sus competidores actuales. Pero todavía no hay resultados comprobados a este respecto y, después del último accidente, el proyecto deberá permanecer anclado algunos años en la fase de desarrollo experimental, advierte Sokirko.

El S-97 Raider está construido sobre la base de un sistema coaxial parecido al utilizado en los helicópteros rusos Kamov. Contiene dos rotores, uno encima del otro, que giran en direcciones opuestas. La velocidad básica debe proporcionarla un tornillo de empuje situado en la sección de cola. Pero dicha velocidad es insuficiente para este helicóptero moderno.

El modelo más reciente de la familia F de helicópteros polivalentes, el CH-47 Chinook de Boeing, alcanza una velocidad de 315 km/h y una distancia de 370 kilómetros.

Mientras tanto, el aparato ruso Mi-35M puede desarrollar una velocidad de 310 km/h y volar hasta 400 kilómetros. Incluso el modelo antiguo de Mi-8, que solo tiene una velocidad de 250-260 km/h, es capaz de superar con depósitos adicionales una distancia de 800 kilómetros.

Pero el nuevo S-97 Raider estadounidense no parece que vaya a convertirse próximamente en un vehículo de producción en masa. Sus diseñadores no se atreven todavía a experimentar con él en combates reales en Afganistán o Irak.

"Este caro 'juguete' está en fase de pruebas en el territorio continental de Estados Unidos y los fabricantes no tienen prisa por ponerlo en producción. El helicóptero no está todavía siquiera volando, con lo cual no está preparado para alcanzar la alta velocidad declarada por sus constructores", concluye el experto.