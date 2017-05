El 'Cazador Nocturno' modernizado inicia sus pruebas de combate

A pesar de la evidente similitud con el modelo anterior, el nuevo Mi-28NM es una máquina mucho más capacitada para realizar operaciones de combate, explica el artículo de Rossiyskaya Gazeta. La diferencia más notable es la esfera del nuevo radar, establecida justo encima del eje principal, que le permitirá localizar sus objetivos con mayor efectividad.

El arma principal del helicóptero —los misiles antitanques Ataka y Jrizantema— están siendo modernizados para cumplir con las nuevas capacidades del radar. Su alcance máximo efectivo será incrementado y recibirán nuevas ojivas con sensores infrarrojos y un canal láser.

© Sputnik/ Vladimir Astapkóvich El grupo KRET equipará helicópteros Mi-28NM con estación láser

La segunda diferencia clave —menos notable, pero no menos importante— es el nuevo sistema de control, que le permitirá manejar la máquina no solo al piloto, sino también al operador. Eso simplificará sustancialmente el proceso de formación de los pilotos y garantizará el cumplimiento de la misión de combate en caso de que el piloto no pueda hacerlo.

Supercasco

En el marco de estas pruebas los pilotos examinarán también un nuevo casco con sistema instalado de orientación y visualización, informa Izvestia citando fuentes de la industria.

Se trata de un binocular con canales independientes para cada ojo, lo que crea el efecto de la visión estéreo.

Estos cascos están diseñados para que los pilotos puedan orientar las armas del Mi-28NM simplemente girando la cabeza. La imagen del sistema de visión (incluyendo la retícula) se proyecta sobre la pantalla del casco, sin perturbar una visión general de la zona sobrevolada.

Sistema de navegación inercial

El propio helicóptero también será equipado con un sistema de navegación por inercia que le permitirá mantener el curso del movimiento predeterminado en condiciones de visibilidad cero, silencio de radial y en caso de ausencia de comunicación con los satélites.

Las aletas de su rotor principal están fabricadas de materiales compuestos, lo que le ayudará a resistir el impacto de proyectiles de hasta 30mm. La cabina estará reforzada por un vidrio capaz de proteger a sus tripulantes de los impactos de una ametralladora pesada de alto calibre.

El hardware y el software de la máquina también serán actualizados.

"El comandante y el operador del Mi-28NM recibirán más información sobre el entorno y el funcionamiento de todos los sistemas de la máquina, y [todo ello] de una forma más accesible. Esto mejorará el conocimiento de la tripulación sobre la situación alrededor y aumentará la velocidad en la toma de decisiones en un entorno de combate complejo", afirma el comunicado del fabricante.

El trabajo de modernización del 'Cazador Nocturno' se inició en 2009. El primer vuelo del Mi-28NM tuvo lugar en verano de 2016. Boguinski estima que las nuevas máquinas entrarán en servicio para 2018-2019.

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.