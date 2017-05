Experto: a la OTAN le cuesta aceptar su paridad estratégica con Rusia

Las Fuerzas Armadas de Rusia recibirán los cazas de la quinta generación T-50 en 2019 y los últimos sistemas de misiles antiaéreos S-500, en 2020, lo que pondrá una barrera fiable ante cualquier ataque inmediato del enemigo, dijo el ministro de Defensa.

Según Baranets , nueve cazas T-50 ya están están listos, y en un corto plazo se esperan tres más. Así, 12 aviones se unirán al sistema de combate de las fuerzas aeroespaciales rusas.

"En cuanto a nuestra última innovación, el sistema antimisiles S-500, ya ha alcanzado el 'borde inferior' del espacio y es capaz de dar en los blancos balísticos a una altitud de unos 100 km, y aquí ya estamos pisando los talones a nuestro principal competidor, el complejo de defensa antimisiles THAAD norteamericano, activamente promovido en el área de Japón y Corea del Sur", comenta Baranets.

Lea más: S-500: Rusia en pos del dominio tecnológico total

El observador militar también llamó la atención sobre las palabras del ministro de Defensa, de que Rusia logró alcanzar la paridad estratégica con los países de la OTAN a un costo incluso mucho más bajo.

Según Baranets, Occidente no lo va a aceptar. Todo eso no significa nada más que un dolor de cabeza para la OTAN que "no quiere escuchar las llamadas de Moscú para detener la carrera de armas nucleares y, en general, la carrera armamentista".

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.