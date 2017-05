Drones iraníes vuelan sobre portaviones estadounidenses

El periodista pone de ejemplo el portaviones USS George Bush, al cual los drones iraníes se acercan casi cada día. EEUU lo usa para efectuar ataques aéreos contra los terroristas de Daesh (proscrito en Rusia y otros países) en Siria e Irak, mientras los iraníes vigilan con atención sus operaciones.

Drones que molestan a EEUU

Según Plejánov, los primeros vuelos de los aparatos no tripulados de Irán sobre los buques de EEUU se registraron en 2012. En aquel entontes, fueron detectados no solo los drones sino también varios aviones de la Fuerza Aérea de Irán P-3F, capaces de llevar armas antibuques.

Según el capitán del USS George Bush, Will Pennington, no se trata de simples drones radioguiados sino de verdaderos aparatos de inteligencia. Además, agregó, el portaaviones está equipado con el sistema de defensa de los drones. Sin embargo, señaló que no se sabe cuándo el aparato iraní pudiera representar una verdadera amenaza para los buques, aviones y la tripulación. Y es por eso que cada nuevo vuelo sobre el buque se califica de situación de combate.

El periodista ruso indica que a pesar de todo, Pennington no se propone destruir los drones iraníes para no escalar la tensión y afectar las tensas relaciones con Teherán. Por otro lado, opina Plejánov, los estadounidenses no quieren dejar que todo siga su curso.

"Pennington comprende que no se pueden acostumbrar a la aparición de los drones iraníes, ni darles libertad permitiéndoles acercarse cada vez más a los buques", analiza.

Plejánov ve poco probable que las naves de EEUU abran fuego contra los aparatos iraníes o que Irán los use para un ataque real contra los portaviones. Además, cree, no se puede obtener ninguna información secreta con el uso de los drones.

"Sin embargo, en 2014 Irán anunció haber incluido en su arsenal los drones-kamikaze Raad, que llevan explosivos y representan una 'bomba móvil' para ataques terrestres y marítimos", revela.

Ese tipo de drones, continúa, no son capaces de destruir una nave pero sí hacer daños a su cubierta.

"Es el escenario que temen más los estadounidenses", menciona.

Programas de drones de Irán

Irán fabricará sus propios drones y helicópteros de combate

Plejánov cuenta que Irán está trabajando con drones militares desde la guerra con Irak en los años 80. Se trata de aparatos de inteligencia, de ataque y kamikaze. El primer dron de inteligencia Abadil apareció en 1986, más tarde Mohajer y los kamikazes Karrar y Hazem.

"De vez en cuando Irán muestra diversos aparatos de ataque, como Fotros en 2013 o H-110 Sarir y Hamaseh. Pero los expertos dudan que Irán haya logrado en realidad fabricar al menos un dron real de ataque, capaz de lanzar misiles aire-tierra", declara.

Aunque Plejánov nota un fenómeno sospechoso en la fabricación de drones por Irán.

"En 2012, Irán declaró haber derribado un dron de inteligencia estadounidense ScanEagle y poco tiempo después presentó su versión, muy parecida, Yasir y Kavosh", observa al añadir que lo mismo se nota con el dron Shahed-129, parecido al israelí Hermes 450 y Fotros que se parece al de Israel, Heron.

De todas formas, examina, Irán está trabajando enérgicamente en este ámbito.

"El año pasado (…) fue presentado el helicóptero no tripulado iraní Nazzer. Hoy día, Irán suministra sus drones a los grupos Hizbulá y Hamás, a las autoridades sirias, a los hutíes en Yemen, a Sudán. Venezuela fabrica sus modelos en base de los drones de Irán", sigue.

Varios expertos pronostican que una vez quitadas las sanciones a Irán, se intensificará el desarrollo de tecnologías y el país busca posibles socios en Rusia, Bielorrusia, la República Checa, la India y China.

