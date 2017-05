"Israel sirve a los intereses del imperio estadounidense"

© REUTERS/ Gali Tibbon Netanyahu anima a EEUU a endurecer su posición con respecto a Irán y Siria

Becker, miembro de la organización Act Now to Stop War and End Racism —Actúa Ahora para Acabar con la Guerra y Terminar con el Racismo, en español— (ANSWER), concedió una entrevista exclusiva al medio iraní Press TV. El activista político puso el foco en la declaración de EEUU de vender armamento de alta tecnología a Israel.

Washington aprobó el 28 de abril la propuesta de vender armas a Israel, incluidos cañones navales y sistemas de soporte técnico por un total de 440 millones de dólares.

La Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa de EEUU indicó que el Departamento de Estado había acordado suministrar 13 cañones navales de 76mm a Tel Aviv. Además, el Pentágono afirmó haber notificado la decisión al Congreso.

Según el experto, la ayuda de EEUU a Israel ha convertido al país hebreo en la potencia militar dominante en Oriente Próximo, además de la única potencia nuclear de la región.

No obstante, a pesar de toda la ayuda que ha recibido Tel Aviv a lo largo de las últimas cinco décadas, Washington sigue fortaleciendo aún más a su aliado, prosiguió Becker.

"Es importante saber que Israel sirve realmente a los intereses del imperio estadounidense. Por eso recibe esta ayuda masiva en cantidades mayores que cualquier otro país", destacó.

A juicio del analista, Tel Aviv sigue oprimiendo a los palestinos, lanza ataques contra Siria y Líbano y amenaza con atacar Irán debido a que "estas fuerzas se perciben en Washington como enemigas de EEUU".

"Israel tiene la capacidad y está lo suficientemente armado como para utilizar la fuerza contra estos países", concluyó.

En septiembre de 2016, EEUU firmó un acuerdo de ayuda militar a Israel por valor de 38.000 millones de dólares durante los siguientes 10 años. El documento permite a Tel Aviv modernizar la mayor parte de sus aviones de combate, mejorar la movilidad de las fuerzas terrestres y fortalecer los sistemas de misiles.

Además, Washington proporciona 3.100 millones de dólares adicionales al año desde que fuera firmado en 2007 un acuerdo con George W. Bush, entonces presidente de EEUU.

De esta manera, pese a los recortes presupuestarios en la ayuda externa de la Administración Trump, es muy probable que Israel siga disfrutando de la ayuda militar estadounidense.

El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, aseguró en abril que el volumen de ayuda militar de EEUU a Israel no se verá afectado por el plan del nuevo líder estadounidense. En la actualidad, el Estado hebreo recibe más ayuda de EEUU que de cualquier otro país en el mundo.

