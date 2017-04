Trump promete impedir al "psicópata norcoreano" amenazar a EEUU con misiles

"[El] Pres[idente] @realDonaldTrump NO va a permitir que el psicópata norcoreano desarrolle un misil —con un arma nuclear encima- capaz de golpear a EEUU", escribió Graham en Twitter.

Pres @realDonaldTrump is NOT going to let the nutjob in North Korea develop a missile — with a nuclear weapon on top — that can hit the US.