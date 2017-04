"Hay razones para temer las armas nucleares del Reino Unido"

"Debemos tomarnos el comunicado de Londres como una prueba de que su armamento nuclear apunta hacia Rusia y no a otros países por la sencilla razón de que no cuentan con más posibles enemigos. Creo que su objetivo es que [las palabras] lleguen a oídos de Rusia y causar en nosotros alguna reacción, pero no vale la pena reaccionar desproporcionadamente", afirmó Smolin a Sputnik.

© REUTERS/ Russell Cheyne A nuclear submarine is seen at the Royal Navy's submarine base at Faslane, Scotland, August 31, 2015

El politólogo cree que las armas nucleares británicas pueden llegar a representar una amenaza real, pero que esto se debe más bien al estado lamentable en el que se encuentra su flota:

"Está claro que las armas nucleares del Reino Unido suponen una gran amenaza. Teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra la flota británica, incluidos los submarinos, que son los que portan las armas nucleares, hay que temer seriamente por ellas. En los últimos años la Armada y la flota británicas han pasado a ser estructuras con poco poder real (…), así que creo que lo que estamos viendo es un intento por hacerse un hueco en la política norteamericana".

En una entrevista concedida a la cadena BBC el 24 de abril, Fallon informó de que la primera ministra británica, Theresa May, estaba dispuesta a utilizar misiles balísticos "en circunstancias extremas".

