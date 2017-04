Las sorpresas que Rusia ha preparado para el Día de la Victoria (fotos)

La página oficial de Defensa del país eslavo, inauguró una nueva sección dedicada a las armas, municiones y equipos que pasarán por las calles en el día de la celebración del 72 aniversario de la terminación de la Gran Guerra Patria. Además, ya se conoce que más de 90.000 soldados asistirán a la ceremonia militar más importante para el país eslavo.

Como regla general, los desfiles de la Victoria se llevan a cabo en todas las ciudades según el mismo esquema. Sin embargo, cada año los organizadores introducen algunas novedades. El Desfile del 9 de mayo de 2017 no será excepción.

Equipos árticos

Este Desfile será el primero en acoger a equipos militares diseñados específicamente para las agrupaciones basadas en el Ártico. Son sistemas de defensa aérea ya desplegados en la Tierra de Francisco José: sistemas de misiles y de armas de artillería antiaérea de medio y corto alcance Pantsir-SA y sistemas de misiles balísticos Tor-M2DT.