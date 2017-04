CNN se asusta con el 'padre de todas las bombas' ruso

De acuerdo con informes del Ejército ruso, es la más poderosa arma termobárica de su tipo, cuatro veces más poderosa que la 'madre de todas las bombas', la mayor bomba no nuclear del arsenal estadounidense.

"Creemos que es real. Los rusos han sido de los pioneros de estas bombas termobáricas. No tengo ninguna duda de que pueden construirla. Está en el marco de sus capacidades tecnológicas", dijo el coronel retirado Rick Francona, analista militar y exagregado militar estadounidense en Siria.

"Si lo que se ha reportado es cierto, es la bomba no nuclear más poderosa del mundo", dijo el coronel retirado Cedric Leighton, analista militar y ex miembro del Estado Mayor Conjunto.

El 'padre de todas las bombas' (FOAB, por sus siglas en inglés) nunca ha sido utilizado en combate.

Leighton explicó que en una bomba termobárica, su carga explota a temperaturas muy altas. "El resultado es que los seres vivos dentro del área de detonación se vaporizarán, haciendo que FOAB sea un arma terrible", destacó.

CNN alega los datos del 1 Canal y otras publicaciones recientes en medios estatales rusos, según los cuales FOAB cuenta con una potencia de explosión equivalente a 44 toneladas de TNT, lo que la hace cuatro veces más potente que la MOAB, con solo 11 toneladas.

FOAB también es más ligero, pesando 7.100 kilogramos, en comparación con los 8.200 kilogramos de la MOAB, mientras que su radio de explosión es el doble del de la MOAB, 300 metros.

Alexandr Mozgovói, editor de la revista rusa Defensa Nacional, considera precisa esta información y cree que Rusia podría haber desarrollado más de un FOAB, al igual que Estados Unidos ha construido varias MOAB.

"No creo que haya una sola bomba [de este tipo] pero definitivamente no hay muchas. Esta bomba no deja nada vivo, todo lo convierte en cenizas", expresó.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha reiterado en numerosas oportunidades que el país eslavo no representa una amenaza para nadie y solo quiere garantizar la seguridad de su propio pueblo.

