Turquía pide a la OTAN "comprensión" ante posible compra de sistemas S-400 a Rusia

Turquía necesita sistemas de defensa antiaérea y antimisiles y empezó a buscar proveedores alternativos ante la ausencia de opciones aceptables dentro de la OTAN, recordó Isik en una comparecencia ante la prensa.

"Las negociaciones sobre los S-400 (con Rusia) se encuentran en la fase final ahora", declaró el ministro.

Turquía, añadió, es consciente de que no podrá integrar los S-400 en el sistema de defensa antiaérea de la OTAN.

"La OTAN debe ser comprensiva con respecto a ese punto. Si no compartes la tecnología, no respondes positivamente a las peticiones de producción conjunta y no puedes presentar ofertas atractivas en términos de coste y eficacia, tampoco debes tener la oportunidad de decirle a uno que no puede obtener tal sistema fuera de la OTAN", explicó.

Kremlin ve posible suministrar sistemas S-400 a Turquía pese a que es miembro de la OTAN

Según el director general de la corporación estatal rusa Rostec, Serguéi Chémezov, Turquía está dispuesta a comprar los S-400 si Rusia le concede un préstamo que se está negociando con el Ministerio de Finanzas ruso.

El asesor del presidente ruso para la cooperación técnico-militar, Vladímir Kozhin, aseguró a finales de marzo que la pertenencia de Turquía a la OTAN no es un impedimento para la transacción.

