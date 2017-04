La defensa antiaérea siria se protege 'con uñas y dientes' (foto, vídeo)

A pesar de las fuertes declaraciones de EEUU y sus aliados respecto al Gobierno sirio de Bashar Asad, hasta el reciente ataque con misiles de crucero Tomahawk contra el aeródromo Shairat y, tiempo atrás, el denominado ataque 'erróneo' contra las tropas sirias en Deir Ezzor, las dos partes apenas chocaron militarmente.

En un episodio del enfrentamiento directo entre los materiales bélicos de ambas partes, que se produjo en marzo de 2015, EEUU admitió la pérdida de su dron multipropósito Predator MQ-1B en los cielos sirios.

Las FFAA sirias derribaron el vehículo no tripulado con sus defensas antiaéreas.



Según la versión estadounidense, el dron no armado realizaba una misión de reconocimiento de las posiciones de Daesh en la provincia de Latakia. Los representantes sirios respondieron que la zona vigilada no estaba ocupada por los terroristas.

En las redes sirias aparecieron fotos y vídeos que mostraban los restos del Predator.

Al analizar las imágenes y los datos disponibles, Yuri Liamin, analista militar ruso especializado en el conflicto sirio, especuló con que el dron estadounidense podría haber sido derribado por el sistema S-125 Pechora-M2, que empleó un solo misil.

A pesar de ser aparentemente obsoleto —el S-125 se incorporó al Ejército de la URSS en 1961-, son las modificaciones del año 2000 las que están presentes en Siria, destaca Liamin en un comentario para el medio ruso Vestnik-RM.

Los sistemas modernizados cuentan con misiles modernos capaces de detectar y atacar blancos aéreos a una velocidad de hasta 1.000 metros por segundo y a una altitud de entre 20 metros y 30 kilómetros.

"El único problema con estos sistemas es que solo 12 unidades están al servicio de las FFAA sirias, de manera que son incapaces de cubrir todo el espacio aéreo del país", subraya el artículo.

Neva, otra modificación del S-125, fue 'responsable' de derribar el avión furtivo estadounidense F-117A durante los bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia en 1999.

Otro caso interesante se produjo cuando la defensa antiaérea siria abatió un avión de reconocimiento turco F-4E en junio de 2012. Según la explicación de Damasco, la aeronave violó el espacio aéreo del país árabe volando a baja altura y portando un radar a bordo.

Varios expertos rusos e internacionales sacaron la conclusión de que los militares sirios emplearon el sistema cañón-misil de fabricación rusa Pantsir S1, en aquel entonces ya en servicio en el Ejército de Siria.

Esos dos casos demuestran que Damasco posee sus propias herramientas para atacar los blancos que violan su espacio aéreo sin depender de los sistemas rusos —cuyo objetivo principal es la protección de las bases rusas en Tartus y Hmeymim—.

No obstante, cualquier uso de la fuerza militar contra las aeronaves de EEUU o Israel por parte de Damasco podría provocar una escalada de gran envergadura.

Los servicios de inteligencia externos desconocen las capacidades antiaéreas reales de Siria, pero se estima que, pese al prolongado conflicto interno, son mucho mayores que las de Irak y Libia.

