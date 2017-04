"No dejemos el cerebro detrás de la puerta": diplomático británico cuestiona ataque aéreo de Trump (vídeo)

Peter Ford sostiene que aún no se sabe si fue el presidente sirio Bashar Asad quien usó armas químicas contra civiles, ya que no se ha realizado una investigación exhaustiva y no existe evidencia.

El exembajador señaló que hay dos versiones de los eventos, la de Estados Unidos y de Rusia. Su propia posición coincide con la del enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura: "todavía no tenemos ninguna confirmación oficial o confiable" de quién era responsable por el ataque químico.

Asimismo, el diplomático destacó lo absurdo de las recientes acusaciones contra Asad por parte de la comunidad mundial.

"Asad no está loco. [No es lógico que lo haya hecho] sin alcanzar ninguna ventaja militar… Eso enfadaría a los rusos, como mínimo. Vamos a no dejar nuestro cerebro detrás de la puerta cuando examinamos la evidencia", instó.

La tragedia tuvo lugar justo cuando los funcionarios estadounidenses hablaban abiertamente de priorizar la lucha contra Daesh sobre el cambio de gobierno en Siria. Eso representaba una gran victoria diplomática para Asad. Así que Ford se pregunta por qué el presidente sirio habría querido arriesgar esta ganancia política atacando a sus civiles en lugar de a sus oponentes en el campo de batalla.

Ford también hizo hincapié en que el bombardeo de Trump hará más probable que las armas químicas sean utilizadas por los terroristas en el futuro.

"Trump acaba de dar a los yihadistas mil razones para realizar operaciones de bandera falsa. Ahora han visto qué fácil es, con los medios tan crédulos, provocar reacciones extremas de Occidente".

Respondiendo a la pregunta de qué va a cambiar en la táctica de Asad tras conocer que EEUU es capaz de ataques aéreos, dijo: "Nada. Parece que este golpe no fue cometido por Asad desde un principio, entonces ¿qué es lo que puede cambiar?"

"Hay que pensar en las consecuencias porque es probable que este no sea el final del asunto", advirtió.

Ford fue embajador del Reino Unido en Damasco de 2003 a 2006.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.