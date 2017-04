Todo lo que hay que saber sobre los misiles Tomahawk lanzados contra Siria

En referencia al último ataque de EEUU en Siria, el autor recuerda que cada uno de los cohetes lanzados contra la base aérea de Shairat cuesta 1,5 millones de dólares. En total, el bombardeo con 59 proyectiles le costó a Washington 90 millones de dólares.

Según el autor del artículo, el Ejército de EEUU asegura que vale la pena pagar ese dinero por un arma de precisión incalculable, con notable poder destructivo e importancia simbólica.

El misil Tomahawk está al servicio de las Fuerzas Armadas de EEUU desde finales de los 70.

Fotos: Así fue el ataque de misiles de EEUU contra la base aérea en Siria