El 'lobby de halcón' en Polonia padece de "rusofobia zoológica"

"La manera en la que saludaron al soldado estadounidense puede ser considerada como una señal de vasallaje y de los complejos de las élites polacas. Sí, exacto, los que están bajo el escudo de Ley y Justicia. Más del 36% de los polacos considera que la presencia de los soldados norteamericanos no fortalece la seguridad de Polonia, sino la socava", dijo.

Niedzwiedzki señala que últimamente en Polonia ha estado creciendo "el lobby del halcón". Según explicó, estas personas "viven con una adoración demente al poderío militar, y por otra parte con una rusofobia zoológica".

Observó que esta combinación contribuye a la formación de una visión de un conflicto que, según creen, debe comenzar tarde o temprano. Sin embargo, agrega, no se explica por qué debe empezar. No obstante, Polonia no tiene ningún conflicto irresuelto en el pasado, mientras los actuales solo tienen carácter simbólico, indicó.

Más aquí: Moscú califica de amenaza el despliegue de los blindados estadounidenses en Polonia

Las discrepancias existentes no pueden ser vistas como significativas, y apenas pueden provocar un conflicto militar, recalcó. Esto no quiere decir que falten personas que lo desean, pronunció el experto al insistir que dicha tendencia es "un proceso insensato de formación de la unidad en el pueblo".

Moscú por su parte tomó con toda seriedad el despliegue de los soldados estadounidenses en Polonia, y esto puede tener implicaciones graves puesto que esta acción representa una amenaza para la seguridad de Rusia, argumentó.

"A cualquier fortalecimiento del potencial militar de la OTAN le seguirá una respuesta simétrica por parte de Rusia. Es que aquí no se trata de la seguridad de las fronteras orientales de la Unión Europea, y el frente este de la OTAN, o cualquiera que sea su nombre", manifestó.

Añadió que en realidad, es nada más que la traslación del equipamiento hacia las fronteras rusas, que puede provocar a su vez el fortalecimiento de las fuerzas militares en el óblast de Kaliningrado.