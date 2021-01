La naturaleza se convierte en fantasía: el cuento de Dulk

Ahora entre brochas y pinceles, Antonio Segura no siempre transitó por el camino del arte. Al menos, de manera literal. Dibujaba desde la niñez, pero el muralista decidió matricularse en Empresariales al empezar en la universidad. Sin embargo, no pasó demasiado tiempo con cuentas de pérdidas y ganancias. "La verdad es que me pasaba las clases enteras dibujando en los libros", ríe Dulk. Entonces, saltó a Diseño Gráfico. "No escogí Bellas Artes, porque veía difuso eso de vivir del arte. Pensaba que Diseño me brindaría más oportunidades", afirma. El cambio de carrera coincidió con su entrada en círculos artísticos. "Fue también cuando comencé a hacer grafitis. Conocí a gente nueva, a la que le gustaba dibujar y pintar. Fue una bomba. Todo esto me motivó", asegura.