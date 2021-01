Vladímir Florov no dejó el taller durante el asedio. El Consejo de la ciudad decidió poner fin a todas las obras y el artista pudo evacuarse, pero no fue capaz de abandonar su 'casa' y su estudio, ni abandonar las obras terminadas. Siguió trabajando solo, ya que los estudiantes jóvenes y los ayudantes se habían ido al frente y los viejos habían muerto de hambre, frío y agotamiento.



Las ventanas del taller estaban rotas y cubiertas apresuradamente con madera contrachapada. Solo había una lata de queroseno para la calefacción; escribió cartas pidiendo más, pero no consiguió ayuda. Con mucho frío y sin electricidad se crearon los paneles con imágenes sobre un cielo tranquilo.



Sus obras terminadas se transportaron desde el Leningrado asediado por la vía que atravesaba el lago Ládoga —el Camino de la vida—.