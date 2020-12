"La historia ha dado un vuelco": desentierran uno de los cementerios musulmanes más antiguos de España

En plena planicie, a escasos kilómetros del río Ebro, se levanta Tauste. Esta localidad de apenas 7.000 habitantes se sitúa dentro de la provincia de Zaragoza. Cerca queda el límite con Navarra. Una frontera que siglos atrás coincidía con la separación entre los reinos cristianos y los territorios dominados por los soberanos musulmanes. En el área que circunda Tauste, la civilización islámica se mantuvo durante casi cuatro siglos.

Sin embargo, en la documentación del archivo local, parte de ella perdida, no constataba la existencia de ningún asentamiento musulmán. Al menos, de importancia. La historia de Tauste arrancaba con Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Pamplona, quien devolvió el lugar a los cristianos. El paso del tiempo ha demostrado lo contrario. También los suelos de la población.

Y es que bajo las calles de la localidad aragonesa han surgido vestigios del pasado musulmán de la localidad. En concreto, las obras de reforma de la avenida Obispo Conget han sacado a la luz al menos 500 tumbas datadas entre los siglos VIII y XI. Tras la capa de aglomerado, ha aparecido un cementerio musulmán, llamado maqbara en árabe. Este podría ser "uno de los enterramientos colectivos bajo el rito islámico más antiguos de la Península Ibérica", comenta Rafael Laborda, uno de los arqueólogos encargados de la excavación. También remarca que la mayoría de las cavidades funerarias se encuentran en un buen estado de conservación.

© Foto : Cortesía de El Patiaz Tumbas desenterradas en la avenida Obispo de Conget de Tauste

El experto pertenece al equipo de Paleoymás, la empresa dedicada a realizar el proceso de exhumación y recuperación de los restos hallados en la avenida Obispo Conget. Ganaron un concurso propuesto por Patrimonio del Gobierno de Aragón. La institución sabía que en el momento que el Ayuntamiento de Tauste iniciase los trabajos de asfaltado y renovación de la vía asomaría la necrópolis islámica. "Se sospechaba que podía ocurrir, que aparecerían las tumbas, y ya han aparecido", asegura José Ángel Cardona, portavoz del departamento de Turismo de Tauste. La Asociación Cultural El Patiaz dio la voz de alerta.

© Foto : Cortesía de El Patiaz Excavación en la avenida Obispo Conget de Tauste

Años de investigación

Era cuestión de tiempo que las tumbas aflorasen. Según la tradición oral, en Tauste era habitual que en los patios de las casas se desenterrasen huesos. En un principio, se creía que estos pertenecían a los fallecidos por una gran epidemia de cólera ocurrida en el siglo XIX. No obstante, al investigar un poco se observaba que los restos humanos no provenían de una fosa común, sino de sepulturas individuales. Además, todas tenían algo en particular. Miraban al sudeste. Apuntaban hacia La Meca.

Sin embargo, la historia escrita indicaba que los musulmanes no recalaron en Tauste. Se establecieron en enclaves cercanos, pero no en la localidad., formada por vecinos del pueblo. Es más, uno de ellos, Jaime Carbonell, arquitecto de profesión, hipotetizaba que la torre mudéjar de la Iglesia de Santa María había sido el alminar de una antigua mezquita.

En 2010, la organización contrató al arqueólogo Francisco Gutiérrez. Realizó cuatro catas en suelo taustano en cuatro años. Se recuperaron 44 esqueletos, únicamente con la búsqueda en los patios de distintos domicilios. No obstante, el experto aseveró que Tauste se aposentaba sobre una necrópolis de dos hectáreas, tres pisos de enterramientos y en torno a unas 4.500 tumbas. La prueba de carbono-14 reveló que algunos de los huesos hallados databan del siglo VIII. Del periodo de la conquista musulmana de la Península Ibérica. A las tierras del Valle del Ebro llegaron en torno al año 714.

"Esto certifica que en Tauste hubo un asentamiento estable y longevo de población musulmana. Rompía con las anteriores creencias de la historia local", enfatiza Miriam Pina, antropóloga y parte de El Patiaz.

Y no solo eso. La antigüedad de los restos óseos convertía a la necrópolis islámica de Tauste en una de las primeras de la región. La más antigua del norte de España, junto a la de Pamplona. Un hallazgo de gran magnitud. Pero, la organización no tenía más recursos para continuar con su estudio. "Al final, los fondos son limitados", lamenta la antropóloga. Sin embargo, los investigadores participantes en las exhumaciones no quieren abandonar el proyecto. Por ello crearon el Observatorio Antropológico de la Necrópolis Islámica de Tauste (OANIT). Pina es la directora de este programa.

Enterramiento musulmán hallado en un patio de Tauste © Foto : Cortesía de El Patiaz

Arquéologos trabajando en las excavaciones de Tauste © Foto : Cortesía de El Patiaz 1 / 2 © Foto : Cortesía de El Patiaz Enterramiento musulmán hallado en un patio de Tauste

Desde 2013, año en el que se detuvieron las excavaciones, se han dedicado a examinar los huesos encontrados. El análisis de ADN ha demostrado que los cuerpos tienen ascendencia africana. Un estudio junto a la Universidad del País Vasco ha ayudado a conocer la dieta que seguían los moradores del Tauste islámico. "Se alimentaban de cereales y vegetales principalmente, aunque también de la carne de los animales que criaban. Eso sí, los que más comían de esto último eran los hombres de mayor edad. El consumo de carne estaba relacionado con el prestigio de la persona", comparte Pina.

Entre las piezas halladas, destacan varios huesos alterados por tratamientos médicos. Es el caso de una fractura de tibia y peroné recuperada en vida. También de un cráneo agujereado, resultado de una cirugía de la época para aliviar dolores de cabeza. Se denotan signos de cicatrización, lo que señala que el enfermo sobrevivió a la operación. "Hay que recordar que la medicina árabe era de las más avanzadas de la Edad Media", destaca la antropóloga.

© Foto : Cortesía de El Patiaz Cráneo con un agujero provocado por una cirugía (Tauste)

Con la apertura de las tumbas de la avenida Obispo Conget, el material de investigación crece exponencialmente. Patrimonio de Aragón obligará a Paleoymás ha analizar un 10% de los restos exhumados. El Patiaz tiene la intención de participar. Junto a ellos, otros grupos arqueológicos se interesan en el conjunto funerario de Tauste. Para la asociación es una gran noticia, ya que "la necrópolis por primera vez se trata con la magnitud que se merece".

El gobierno autonómico ha prometido que levantará un museo para dar a conocer la maqbara de Tauste. Una instalación en la que se mostrarán réplicas de las piezas halladas en las excavaciones y donde se enseñará cómo se realizaban los enterramientos en el mundo islámico medieval.

© Foto : Cortesía de El Patiaz Trabajo con los huesos hallados en Tauste

La investigación ha hecho que Tauste envejezca unos siglos. La localidad redescubre décadas olvidadas por la ausencia de papel. Un pasado oculto y protegido por la tierra. Polvo que comenzó a apartar una pequeña asociación vecinal. "Sin duda, la historia ha dado un vuelco", sentencia Pina.