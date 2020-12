Rap y trap en quechua: el fenómeno que crece en Perú | Vídeos

Solo en Perú, más del 13% de la población tiene como primera lengua al quechua, lo que equivale a unas 3.800.000 personas, según datos del censo de 2017, casi medio punto porcentual más que 10 años antes. La lengua originaria andina tiene hablantes, además, en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, y alcanza unos 8 millones de hablantes en toda América del Sur.

En simultáneo, el mundo del rap y del trap también ha crecido en la región, y son múltiples los artistas latinos que han alcanzado éxito internacional con estos géneros. Por ejemplo, el rapero y trapero puertorriqueño Bad Bunny fue el artista más escuchado de 2020 en Spotify : la primera vez que un hispanohablante alcanza dicho lugar.

Sin embargo, muchos artistas han decidido ir un paso más allá, y trabajar con estos géneros en quechua, mezclando la estética y cultura de los pueblos originarios andinos con el moderno sonido y técnica del rap y del trap.

3 artistas de rap y trap en quechua

Renata Flores

La cantante peruana de 18 años Renata Flores Rivera se hizo conocida por participar en un concurso de canto local cuando tenía solo 12 años, pero fue cuando decidió interpretar The way you make me feel, de Michael Jackson, en quechua que su fama se hizo instantánea.

En 2018 lanzó su primer single, Qawachkanchik chay Killallata (Mirando la misma luna en español), que tiene más de un millón de visualizaciones en Youtube.

Para su canción Tijeras, dedicada a la reivindicación de la lucha, escribió: "Los feminicidios hieren, aún más cuando quedan impunes. En mi tema quiero plasmar lo que sentimos al ver tanto sufrimiento de muchas mujeres (madres, esposas, hijas, hermanas y amigas) y mientras eso sucede los padres de la patria se dan el lujo de comprar flores caras, perfumando su entorno podrido. ¡Eso no nos debe desanimar, tenemos que seguir unidas cuidándonos las unas a las otras! Con este video quiero animar a las mujeres que no callen ante tanta injusticia y corrupción".

Liberato Kani

Ricardo Flores es un rapero peruano que eligió llamarse a sí mismo Liberato Kani (amante de la libertad). Además de músico, es profesor de historia, y eligió rapear en quechua con el fin de, como dice una de sus canciones, mostrar "el poder del quechua entre tanta gente que mantiene la cultura".

"Cuando el quechua se adapte un poco más a mostrar otras expresiones será mucho mejor. El ciudadano peruano no va a pensar que si uno se viste de una manera no puede hablar quechua y todas estas ideas se van a tumbar cuando el quechua esté por todos lados. Mostrar algo en quechua no será una cuestión de asombro, sino una cuestión natural. Uno no está investigando a una persona que habla español. Nadie dice nada si alguien que habla castellano se viste de cierta manera, pero sí se juzga al poblador andino. Juzgas a tal persona, pero a otra no", dijo en entrevista con El País de España.

Kayfex

Luis Dallamont, o Kayfex, también es peruano y también decidió que quería hacer música en la lengua de su pueblo. Actualmente, mantiene un contrato con la disquera multinacional Warner Chappel Music.

"Mi trabajo les pareció particular y les parece que puede convertirse en un sonido universal. Ahí apunto", contó a RPP Noticias de Perú. Según explicó, su interés radica en la fusión de ritmos andinos y los de la música contemporánea. "Ese es el futuro y ya lo estamos haciendo ahora. Estoy tratando de que el sonido peruano se vuelva universal", comentó.