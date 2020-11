Banksy vuelve a Madrid

Uno de los artistas más populares del siglo XXI aterriza en Madrid. El Círculo de Bellas Artes inaugurará el 3 de diciembre la exposición Banksy. The Street is a Canvas. La muestra estará compuesta por más de 30 obras originales del británico, cuya identidad es desconocida, cedidas por coleccionistas privados de todo el mundo.

La entidad artística madrileña ha querido destacar que gran parte de las piezas se exhiben. Entre estas, hay óleos o acrílicos sobre lienzo, spray sobre lienzo, serigrafías de edición limitada, esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías. Sobresale la serigrafía original de la serie Niña con globo, parecida a la recientemente destruida por el propio artista en la casa de subastas londinense Sotheby’s.

Una exposición que dará a conocer las distintas divisiones temáticas de la obra del polémico creador, como son guerra, riqueza y pobreza, animales, globalización, consumismo, política, poder o ambientalismo. Además, intentará aportar algo de luz sobre la misteriosa figura de Banksy. Una instalación multimedia envolvente recibirá a los visitantes, a la vez que revela pistas sobre el protagonista de la muestra, desvela sus creaciones más importantes y recorre su trayectoria. La exhibición dará las claves necesarias para que cada persona pueda responder a la eterna pregunta sobre Banksy: ¿es un genio o un gamberro?

"Banksy ha adquirido la categoría de fenómeno y es uno de los artistas más brillantes e importantes de nuestro tiempo. Su trabajo es un desafío para el sistema, una protesta, una marca extremadamente bien construida, un misterio, una desobediencia a la ley. Su trabajo, siempre actual y muy completo, profundiza en el alma de cada uno de nosotros. Supongo que todo esto lo convierte en un genio para mí", ha reconocido el comisario de la exposición, Alexander Nachkebiya.

Banksy. The Street is a Canvas es una coproducción del Círculo de Bellas Artes de Madrid, IQ Art Management y Sold Out, responsables de la muestra Banksy. Genius or Vandal? visitada por más de 600.000 personas en Moscú, San Petersburgo y Madrid. Se podrá visitar hasta el 9 de mayo de 2021.