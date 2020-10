Italia exhibirá un colosal David de Miguel Ángel en Dubái imprimido en 3D

Miguel Ángel comenzó su obra maestra el 13 de septiembre de 1501. En el más absoluto de los secretos, el italiano se encerró con su obra símbolo del Renacimiento, y dos años después dejó ver algo de ella a los ciudadanos. Ahora, será Dubái la que podrá verla en su totalidad, considerada como una de las esculturas más famosas del mundo, pero no verán el original: será una copia en 3D.

Italia reproducirá una réplica con las más modernas tecnologías con ocasión de la próxima exposición universal, Expo 2020, retrasada hasta el próximo año, y que se considera el primer gran acontecimiento cultural que se celebrará tras la pandemia.

"David será el protagonista del Pabellón de Italia de la próxima Exposición Universal, un icono de belleza y perfección representará no solo el arte italiano, su figura será sobre todo portadora de un importante mensaje positivo de renacimiento, esperanza y coraje", dijo la directora de la Galería de la Academia Cecilie Hollberg.

La copia será realizada por la Galleria dell'Accademia de la ciudad de Florencia (donde se encuentra el original) con la impresora 3D más grande del mundo, y será el máximo representante del Pabellón de Italia en la Feria Mundial 2021 con sede en Emiratos Árabes Unidos.

Tal y como explican en la web oficial de la Expo 2020, el proyecto se anunció durante las celebraciones One Year To Go en la Exposición Universal de Dubái, que se inaugurará el 1 de octubre de 2021: un evento de tres días que debía haberse celebrado durante 2020 pero que tuvo que ser retrasado por la pandemia. El objetivo es atraer la atención hacia la belleza de la ciudad de arte de Florencia y para ello se prevé que en los próximos 12 meses se realice un "making of" de la reproducción para ofrecer a los visitantes y como legado de la Exposición Universal.

"El significado de esta operación, destinada a acercar el alma de Italia, Florencia y nuestras ciudades de arte al mundo, es presentar las habilidades multidisciplinares de la cultura digital a los visitantes de Expo Dubái, vinculadas a la digitalización y Inteligencia colectiva posible gracias a la reutilización de la información. Un proceso coral, multidisciplinario e inclusivo", declaró el Comisario de Sección para Italia en la Expo Dubái, Paolo Glisenti.

La tarea de reproducción, bajo la supervisión científica de la Universidad de Florencia, abarca desde la adquisición digital de los datos de la estatua hasta el fresado del material plástico totalmente natural que la moldeará y que involucrará a científicos en los próximos meses.

La obra maestra de Miguel Ángel es la estatua con más copias del mundo. En la ciudad de Florencia hay dos réplicas, en Europa tres (en Colonia, Copenhague y Marsella), en América otras cuatro (Montevideo, Saint Paul, Las Vegas y Dakota del Sur), dos en Asia (Corea del Sur e India) y hasta una de mármol de Carrara de siete metros encontrado en Queensland, Australia. La particularidad de la copia que se presentará en Dubái es la primera que la Galería de la Academia ha autorizado desde que ganó una larga batalla legal contra las reproducciones no autorizadas del David.