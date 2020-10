Estrenan en Cuba audiovisual dedicado al centenario de la bailarina Alicia Alonso

"'Era' es una palabra de tres letras que marca una época y algo y alguien que ya no es, porque no está. La versión que hoy (20 de octubre) se estrena de la obra lleva ambas lecturas, una época inagotable mientras se haga ballet en Cuba y la ausencia física de alguien (Alicia Alonso) que jamás volveré a ver", comentó a Sputnik, el autor de la canción.

Martín, que también es el presidente del Instituto Latino de la Música (ILM), dijo a esta agencia que el tema fue compuesto en 2015, tras la muerte de su abuela materna, Haydée Sánchez, a quien calificó como mi segunda madre.

"Por muchas causas ajenas a mi voluntad –agregó Martín- no pude estar en la hora de su partida; nunca la vi morir pero saber no la volvería a ver, me inspiró esta canción. No hubo lágrimas, sino 'Era', ahí puse mi dolor y mi amor".

El músico y promotor cultural subrayó que, al conocer a Alicia Alonso "sentí esa misma sensación, al tocar su mano, al sentir paz en ella cuando su mano estuvo varios minutos sobre la mía cuando recibía el premio Estrella del Siglo que le otorgó el ILM".

"No volví a ver a Alicia, ella no hizo más presentaciones en público; entonces "Era" se volvió también en su canción", enfatizó el artista.

El vídeo clip fue dirigido por Pedro Pulido y es una coproducción entre el ILM y la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM), y es un avance del álbum Alicia, un disco que reúne 12 obras dedicadas a la mítica bailarina cubana que estará a la venta próximamente.

"El arreglo musical del maestro Frank Fernández también hace más lírica la obra, y la ejecución del mismo al piano junto a Jorge Saade en el violín, lo hacen sublime", enfatizó Martin.

El audiovisual fue filmado en el Gran Teatro de La Habana, escenario de grandes interpretaciones de Alicia Alonso durante su fecunda carrera.

Alicia Alonso, que tenía 98 años de edad al morir, fue una de las figuras más emblemáticas de la danza clásica en el mundo.

Fundó el Ballet Nacional de Cuba en 1948, compañía que se convirtió en una de las más importantes del mundo, y que dirigió hasta el final de su vida, y es recordada en los más exigentes escenarios internacionales por sus insuperables interpretaciones del ballet Giselle, entre otros.