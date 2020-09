La serie 'Succession' se lleva el Emmy de 2020 al mejor drama

Estrenada en la plataforma HBO en 2018, la serie se impuso a otras nominadas como 'The Crown' (Netflix), 'El cuento de la criada' (HBO), 'Killing Eve' (HBO), 'The Mandalorian' (Disney+), 'Ozark' (Netflix), 'Better call Saul' (Movistar+) y 'Stranger things' (Netflix).

El Emmy a la mejor comedia fue entregado a 'Schitt’s creek' (Movistar+).