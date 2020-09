Un año sin Camilo Sesto: radiografía de una estrella musical

"En mi infancia y en mi adolescencia fui un chico revoltoso más amigo de las pandillas que de los libros". Así describe Camilo sus primeros años de vida, en los que recorrió la mayoría de los colegios de su pueblo. Cuando terminó en la escuela, se matriculó en Bellas Artes y su producción pictórica comenzó a ser tan importante, que su madre recibía más dinero de su hijo Camilo que de su marido Eliseo. Sin embargo, su pasión era otra, pues desde muy pequeño ansiaba por cantar. No sería hasta 1962 cuando comenzó a interesarse realmente en la música, a los 16 años de edad, cuando llegó a sus manos un disco con la canción Love me do de los Beatles.

Poco a poco fue separándose de la pintura y con su amigo Barrachina planeó su gran aventura: crear su propio grupo musical. Reclutaron a tres músicos más y pronto debutarían en una fiesta donde fueron muy aplaudidos y donde luego, en plena celebración, nacería el nombre del grupo, Los Dayson.

"Cuando escuchamos el disco de Los Beatles nos pusimos manos a la obra para incorporarlo al repertorio de los Dayson. Como no teníamos la más remota idea de inglés, nos aprendimos fonéticamente la canción. Y como yo estaba bien dotado para las lenguas, con un oído excelente, conseguía reproducir milimétricamente cada palabra, cada sesgo de voz, cada nota", recordó Camilo Sesto.

En octubre de 1964, con 18 años de edad, Camilo abandonó su casa del barrio de Santa Rosa, para encontrar el éxito en Madrid con su grupo de música y en 1968 la incipiente carrera musical de Camilo Blanes, su nombre real, tuvo un paréntesis obligado, cuando el joven de 21 años fue llamado a hacer su servicio militar en Almería. Tres años más tarde, el joven artista lanzaba su primer disco en solitario Algo de mí mientras pintaba cuadros para poder sobrevivir económicamente.

"Mi relación con la pintura fue siempre la de un amante infiel, debo reconocerlo,infiel y aprovechado. Hasta ahora sigo practicándola por puro placer un poco como desagravio a aquellos años en que me dio de comer esperando quizás que me quedara con ella para siempre", confesó Camilo Sesto más tarde en su biografía.

Gran parte de su éxito se consagró con la versión española de Jesucristo Superstar, lo que contribuyó a posicionar a Camilo Sesto en España como el mejor artista del momento. En noviembre de 2018, Camilo Sesto publicó el que sería su último disco, el álbum Camilo Sinfónico, donde se incluían algunos de sus grandes éxitos acompañados con una orquesta sinfónica.

Con más de 40 producciones discográficas lanzadas a lo largo de toda su carrera y con más de 600 canciones registradas a su nombre, Camilo Sesto ha vendido más de 100 millones de discos, obteniendo 52 números 1, un logro que ningún artista de habla hispana ha podido conseguir hasta ahora.

Paradójicamente, en España no se le concedió nunca ni siquiera el Premio Nacional de Música, pese a que la mayoría de sus inmortales canciones pueden ser tarareadas tras varias generaciones y a que en Latinoamérica es considerado uno de los más grandes cantantes y compositores de todo el siglo XX.

Hoy hace un año que nos dejó el gran Camilo Sesto, una de las mejores voces que ha tenido nuestro país. Su "Vivir así es morir de amor" es ya un himno de nuestra generación. Suyo es el primer recuerdo del día. pic.twitter.com/7ANFgVJno7 — retrochenta (@retrochenta) September 8, 2020

A un año del fallecimiento de @CamiloSesto. Sus fans lo recordamos con mucho cariño y tristeza pic.twitter.com/XiIAUZFAox — DAVID Gómez (@DavidOgome) September 8, 2020

Eterno Camilo Sesto 🕊

Tu legado perdurará en el tiempo aunque pasen mil años. 🙏#aunañodetupartida pic.twitter.com/sIITBXEx2a — FrAnko López 🏠🇵🇪 (@frankmate1986) September 8, 2020

Desde hace un año, la música ya no fue ni será igual. Pero las letras, las melodías y el legado JAMÁS morirán y DONDE ESTÉS Y CON QUIEN ESTÉS, el recuerdo vivirá. Eterno Camilo Sesto, Siempre. 8 de septiembre de 2019. pic.twitter.com/yR4kOE4YOm — Cristián Alejandro (desde🏘️ con 👨‍👩‍👧‍👦) (@Cavigol7) September 8, 2020​

Nació un día de septiembre de 1946 y murió ese mismo mes en 2019 a causa de una insuficiencia renal a los 72 años. Debía lanzar un nuevo álbum el 13 de septiembre, así como embarcarse en una gira por Estados Unidos el mes siguiente. El presidente de España, Pedro Sánchez, le dedicó su propio homenaje: "España y toda América Latina lamentamos la pérdida de Camilo Sesto. Sus melodías siempre serán parte de nuestra memoria".