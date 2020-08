El regreso del ex tras la pandemia: nace el teatro vía WhatsApp

¿Cuántas personas han recibido un mensaje de sus exparejas durante el confinamiento? Precisamente en esto se basó Santiago Loza para crear su obra 'Amor de Cuarentena', una experiencia en la que el usuario vía whatsapp recibe durante dos semanas mensajes de los actores, que interpretan el papel del 'ex ficticio'.

En tiempos de pandemia, los recuerdos están más presentes. Se añora más la libertad y el no ir pegado a una mascarilla, pero también a aquellas personas que formaban parte de nuestras vidas y que, por alguna razón, ya no lo están. De hecho, durante el confinamiento, cuando los teléfonos móviles se volvían la única toma de contacto con el exterior, muchas personas recibieron algún mensaje de sus exparejas mostrando alguna muestra de cariño o para preguntar un simple "qué tal". Precisamente en este hecho se basó Santiago Loza para crear su obra Amor de Cuarentena, un experimento teatral diferente y personalizado, donde el usuario vía whatsapp, recibe mensajes que le convierten en el protagonista de una historia de amor durante 14 días.

"La experiencia es la voz de un examor que regresa. Entonces a los espectadores/escuchas, les llegan esos mensajes durante dos semanas. Esa voz se despliega generando una relación amorosa ficticia. Una pequeña ficción sonora, un artificio que puede bordear lo cursi, el humor, la ternura. Una compañía mientras dura ese trayecto", declara Loza a Sputnik.

Esta vez, el escenario es el móvil y los espectadores los protagonistas. Aunque ellos no pueden interactuar con los mensajes, eligen al narrador de una vieja historia romántica que no es real. "Alude a lo epistolar, al folletín, a los géneros menores que han nutrido la imaginación de mucha gente desde hace siglos. Sólo es un soporte nuevo para continuar, para no caer en el vacío", confiesa Loza.

Cesar Salvucci es argentino pero desde hace dos años vive en Moscú. En marzo, tomó vacaciones para visitar su país natal y la pandemia le ha hecho permanecer en Buenos Aires desde entonces. Él es un espectador más de la obra que se animó a comprar la entrada después de ver varias publicaciones de amigos en las redes y, de momento, está encantado con esa decisión. "Particularmente esta obra tiene una calidad de actrices y actores estupendos, que admiro. Eso me dio confianza, que ellos aceptaran estar en el proyecto. Voy por la mitad y las expectativas están cubiertas. Es otra experiencia, no es como ir al teatro. En la virtualidad teatral hay cosas buenas y malas, como en la realidad prepandemia. Esta me gustó", reconoce Cesar.

Actores y actrices de la talla de la española María Valverde o el argentino Leonardo Sbaraglia se meten el rol de ese amor del pasado que vuelve con renovada presencia. La elección de los actores y actrices fue de Guillermo Cacace, el director de la obra. "La idea es crear un elenco sobre el cual haya un imaginario previo. Las y los intérpretes, de alguna manera, se apropian del material y ponen sus marcas", explica Loza.

De momento se ha representado en Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina. Y desde hace relativamente poco en España y próximamente en Alemania, aunque en cada país cambia el elenco, "exceptuando a Roth y Sbaraglia en España, porque son muy conocidos y queridos allá", aclara Loza.

"Supongo que hay algo de la propuesta que, frente a la avalancha de malas noticias, de circulación de imágenes funestas, es un respiro. No solo por el tono amable del proyecto, sino porque acude a lo sonoro, nos aleja de la dependencia de las pantallas que suele ser agobiante en estos tiempos", confiesa el autor de la obra.

La experiencia juega con una ventaja y es que la mayoría de las personas tienen o han tenido un ex en sus vidas, y eso es algo que queda reflejado en la obra, donde el espectador —en este caso más oyente que espectador— se puede sentir fácilmente identificado con este tipo de situación. Una obra donde el, pero también lo hacen las imágenes a través de viejas postales, incluso "tiene esa posibilidad de que se filtre algo de la vida real del elenco", asegura Loza.

El precio de la entrada son nueve euros y se podrán adquirir a través del portal Scenikus Streaming. Además, es una obra solidaria pues parte de lo recaudado irá destinado a la Federación Española de Bancos de Alimentos, entidad tan necesaria en estos tiempos de pandemia.

"Estas experiencias son un mientras tanto"

El 10 de agosto la obra llegó a Madrid de la mano de Scenikus Streaming, una plataforma digital de emisión de contenidos en directo, que nació el pasado mes de mayo de 2020 por la necesidad de los artistas de conseguir monetizar su arte en un entorno sin actuaciones en directo. Actualmente han vendido entradas a sus contenidos en más de 30 países en Europa, Asia, Latinoamérica, Centro América, Estados Unidos e incluso en Oceanía.

Carlos Uceda, cofundador de Scenikus, pensó que las nuevas formas de hacer teatro necesitaban de una plataforma digital con presencia global, con contenido cultural y flexible. Tal y como confiesa Uceda, Scenikus sabe interpretar rápidamente las necesidades de los artistas y se adaptan tecnológicamente a ellos, aunque "no siempre lo hacemos, pero cuando vemos que el potencial es muy interesante, ponemos la maquinaria a trabajar interna a trabajar y resolver todas las necesidades tecnológicas", explica.

"La obra 'Amor de Cuarentena' es mágica, es una propuesta cultural conceptualmente innovadora y que tiene un gran éxito. Cuando nos propusieron lanzar este producto en nuestra plataforma, francamente al principio nos sorprendió la propuesta. Nos dimos cuenta que era una nueva reinvención del teatro, un nuevo lenguaje y una forma de acceder al público. Es innovador y es una propuesta que estamos seguros sólo ha hecho nada más que empezar esta nueva forma de hacer teatro", detalla el cofundador de Scenikus, Carlos Uceda.

La pandemia ha acelerado el proceso para hacer el teatro cada vez más interactivo, sin embargo, Loza cree que las experiencias en otros formatos se venían dando hace años. "Tal vez esta situación aceleró y potenció esa exploración. Mi deseo personal es que regrese el teatro presencial, el verdadero teatro, el lugar del encuentro real, con el riesgo emocional que implica. Siento que estas experiencias son un 'mientras tanto', que agradezco y participo, pero extraño la presencia viva".

© Foto : Nora Lezano Santiago Loza, autor de la obra 'Amor de cuarentena'

De momento, el. En España, concluido el estado de alarma, algunas comunidades autónomas ya han reabierto las salas de espectáculos con restricciones de aforo. En Madrid, sin embargo, teatros como El Español no subirán sus telones hasta el 4 de septiembre . En Argentina sigue vigente la cuarentena con ciertas limitaciones para la población. Tanto es así que las actividades culturales en la ciudad de Buenos Aires están prohibidas excepto las obras vía streaming.

Cuando le preguntamos a Loza cómo ve el futuro post covid en el teatro, le cuesta dar una respuesta concisa: "Vivo en una ciudad donde el presente teatral está suspendido. Me cuesta pensar en el futuro, siento que cualquier pronóstico que haga será errado", confiesa. Por su parte, Uceda cree que el futuro del teatro es híbrido: un modelo combinado de una actuación en directo y una emisión en streaming, paralelamente.

"Nos queda mucho covid-19. La OMS avanza que tendremos que convivir con él durante años. El público que disfruta con el directo, seguirá intentado ir al teatro si es posible. Pero hay otro público que quiere seguir disfrutando del teatro, delante de su dispositivo, con la carencia del directo, pero con otras ventajas como el acceso y el precio", concluye Uceda.