ABBA lanzará nuevas canciones por primera vez en 35 años

En un comunicado oficial, los integrantes de la famosa banda afirmaron que "todos sentimos que, después de 35 años, podría ser divertido unir fuerzas nuevamente e ir al estudio de grabación".

Serán las copias holográficas de ABBA, y no los propios Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskog y Anni-Frid Lyngstad, quienes subirán al escenario para presentar al mundo los nuevos temas.

En una entrevista, Ulvaeus reveló que durante la creación de los avatares virtuales, los integrantes del grupo fueron "fotografiados desde todos los ángulos posibles y hacían muecas frente a las cámaras".

Ya se sabe que dos de los nuevos temas se llamarán I Still Have Faith In You y Don't Shut Me Down. El último álbum del grupo, The Visitors, vio la luz en 1982. En los años 1993 y 1994, ABBA ya había publicado tres canciones inéditas, Dream World, Put On Your White Sombrero y I Am The City.