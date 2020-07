A 35 años del Live Aid, el megaconcierto benéfico más ambicioso de la historia

El multitudinario evento, llevado a cabo simultáneamente a ambos lados del Atlántico, en Londres y Filadelfia, duró 16 horas y fue visto por alrededor de 2.000 millones de personas. Recaudó más de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria.

Lady Di y Jack Nicholson, los anfitriones del evento

La princesa Diana de Gales y su esposo, el príncipe Carlos, fueron los anfitriones del concierto en Londres.

En Filadelfia, fue el famoso actor Jack Nicholson.

Entre los artistas que participaron en el megafestival se encontraban los ídolos de la música como Status Quo, Sting, Pink Floyd, U2, David Bowie, Elton John, Paul McCartney, Black Sabbath, Madonna, Mick Jagger y Bob Dylan.

Phil Collins actuó en ambos conciertos del Live Aid

El mítico cantante y compositor británico Phil Collins asistió tanto al concierto celebrado en el Estadio JFK, en Filadelfia, como al realizado en el estadio londinense de Wembley. Pero, ¿cómo lo logró? Utilizó el avión supersónico de pasajeros Concorde para viajar a la capital británica.

En ambos conciertos, interpretó los legendarios temas In the Air Tonight y Against All Odds, y en Filadelfia, tocó la batería junto a Led Zeppelin y Eric Clapton.

Fue idea de Boy George

Pese a que el megafestival benéfico fue organizado por los cantantes Bob Geldof y Midge Ure, fue el líder del grupo musical Culture Club, Boy George, a quien se le ocurrió la idea de llevar a cabo un concierto para recaudar fondos para las regiones de Etiopía afectadas por la sequía.

"Si George lo está organizando, puedes decirle que me puede llamar en cualquier momento, y lo haré", comentó Geldof.

Irónicamente, el cantante no pudo subir al escenario del evento, ya que en ese entonces, era adicto a las drogas.

"Nos invitaron [a participar] pero luego creo que todos vieron el estado en el que me encontraba y pensaron que esto en plan podría ser más dañino que bueno", confesó más tarde en una entrevista.

La legendaria actuación de Queen

La actuación de 22 minutos del grupo de rock británico Queen en el Live Aid se considera una de las actuaciones más emblemáticas de la historia de la música. Incluyó los éxitos de la banda como Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, We Will Rock You y We Are The Champions.

En la película biográfica Bohemian Rhapsody, se puede ver una recreación bastante precisa del legendario concierto. El actor Rami Malek ganó el Oscar al mejor actor por interpretar a Freddie Mercury.

En febrero de 2020, Queen resucitó su actuación de 1985, esta vez junto al cantante Adam Lambert.

"Esta combinación de seis canciones es recordada como una de las mejores actuaciones de todos los tiempos", afirmó el grupo a través de un comunicado.

¿Cuál es tu actuación favorita de Live Aid? ¡Comparte tu opinión con nosotros!