Compositor cubano: muerte de Ennio Morricone es una gran pérdida para el arte mundial

"Morricone es un genio, para mí es uno de los más importantes compositores de música para el cine de todos los tiempos, y con su muerte se va uno de los más grandes, dejando un enorme vacío para las artes", comentó el músico y compositor cubano.

El legendario compositor italiano falleció la víspera a los 91 años en una clínica en Roma, Italia, donde estaba hospitalizado a consecuencia de una fractura del fémur causada por una caída.

Merecedor de dos premios Oscar, honorífico en 2007 y por "The Hateful eight" en 2016, Morricone escribió música para más de 500 producciones cinematográficas y televisivas, en una carrera de más de 70 años, iniciada en 1946.

Edesio Alejandro, miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que premia las mejores producciones cinematográficas de Hollywood con los Oscar, reconoció a Sputnik ser un "amante" de la música de Morricone, quien junto a John Williams y Hans Zimmer, forma los "tres pilares de la música para el cine alrededor del mundo".

"Era uno de mis preferidos", enfatizó el músico cubano, autor de las bandas sonoras de películas cubanas como "Clandestinos", "Hello Hemingway", "Caravana", "Suite Habana", "Un Rey en La Habana", y "Camgamba", entre otras.

"Ennio Morricone era uno de mis ídolos musicales, junto a Williams y Zimmer, y recuerdo que hace unos años en una entrevista me preguntaron si su música me gustaba, y respondí que el problema no era que su música me gustara tanto, sino que quería ser como ellos", subrayó Edesio.

Destacan en la larga lista de producciones musicales para el cine de Morricone sus trabajos en los filmes "El bueno, el malo y el feo" (1966), "Cinema Paradiso" (1988), "Érase una vez en América" (1984), "Los intocables" (1987), y "La misión"(1986).