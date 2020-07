Cinco celebridades que murieron por coronavirus

El intérprete permaneció más de tres meses ingresado en un hospital de Los Ángeles. Los médicos tuvieron que amputarle una pierna debido a las complicaciones.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nick Cordero (@nickcordero1) 8 Апр 2018 в 9:00 PDT

Además, necesitaba un doble trasplante de pulmón para sobrevivir.

Lucía Bosé

La musa del neorrealismo italiano y español, que trabajó con legendarios directores como Federico Fellini o Michelangelo Antonioni, falleció el 23 de marzo a los 89 años.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miguel Bosé Oficial (@miguelbose) 23 Мар 2020 в 6:36 PDT

Su hijo, el cantante español Miguel Bosé, le dio el último adiós a su madre a través de su cuenta de Twitter.

"Ya está en el mejor de los sitios", declaró.

Ty

El famoso rapero británico, cuyo nombre real era Ben Chijioke, perdió la batalla contra el coronavirus en mayo de 2020. El intérprete de Let's Start no pudo superar una neumonía que contrajo mientras se recuperaba del COVID-19.

La enfermedad "estaba empeorando cada vez más y, finalmente, el cuerpo de Ty ya no ha podido luchar contra ella", reza el comunicado publicado tras su fallecimiento.

Adam Schlesinger

El líder del grupo de power pop estadounidense Fountains of Wayne, que saltó a la fama con el tema Stacy's Mom, falleció a los 52 años por complicaciones derivadas de su contagio con coronavirus.

Además de su colaboración con Fountains of Wayne, Schlesinger también se llevó tres premios Emmy como compositor y fue galardonado con un Grammy al mejor álbum de comedia por su trabajo en A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All!.

Chris Trousdale

El exintegrante de la popular boyband Dream Street, que se formó en 1999, falleció el 3 de junio a los 34 años. Fue una compañera de Trousdale quien anunció la terrible noticia.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chris Trousdale (@christrousdaleofficial) 27 Окт 2019 в 11:26 PDT

"Chris dejó este mundo tras una horrible batalla con una infección aguda por estreptococo que ha apagado su cuerpo. Estaba en coma, con respiración asistida cuando murió", informó.