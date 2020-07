Los científicos advierten que el idioma gaélico puede desaparecer en los próximos 10 años

MOSCÚ (Sputnik) — Científicos de la universidad de Inverness de Escocia llegaron a la conclusión de que el gaélico escocés puede verse dentro de la familia de las lenguas muertas en los próximos diez años si no se toman medidas adicionales para su conservación, informó el periódico The Guardian.

Según un estudio de University of the Highlands and Islands, solo once mil personas están hablando el gaélico en su vida cotidiana, sobre todo los ancianos de las islas Hébridas, mientras los jóvenes lo usan menos.

De 1981 a 2011, el número de las personas de 3 a 17 años de edad que hablan este idioma se redujo en 3.000.

Expertos estiman que el censo del año que viene mostrará que el gaélico está al borde de la extinción.

"La situación es crítica, la comunidad que habla esta lengua se deshace, de ahí que las personas responsables por respaldar la existencia del gaélico deben tomar medidas", dijo Conar O'Gallaghan, que encabezó este estudio.

Los científicos instan a revisar con urgencia la política de conservación del gaélico.

El Gobierno de Escocia adopta medidas para ampliar el acceso al estudio del gaélico en las escuelas secundarias, constata O"Gallaghan y al mismo tiempo subraya que se debe desarrollar esfuerzos adicionales para que lo hablen no solo en centros docentes, sino también en casa, en el trato diario.