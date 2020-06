El Día de los Pitufos: cinco curiosidades de los gnomos azules que quizás no conocías

Con motivo de la fecha, te presentamos algunos de los hechos más curiosos sobre la serie y sus héroes.

La aldea de los Pitufos, ¿una utopía marxista?

Los Pitufos viven en una sociedad igualitaria y sin clases, en la que cada uno de los gnomos azules es identificado por sus funciones sociales, como, por ejemplo, el Pitufo Granjero, el Pitufo Arquitecto o el Pitufo Doctor, entre otros.

Además, al igual que en una sociedad comunista, todo es común y trabajan para el bien de la comunidad. Algunos críticos acusaron a la serie de propaganda comunista y totalitarista y hasta compararon al Papá Pitufo, con una barba gris y vestido con un gorro rojo, con el mismísimo Karl Marx.

Por su parte, el hijo del creador de Los Pitufos Peyo (1928-1992), Thierry Culliford, calificó el análisis político de la obra como "grotesco y poco serio".

¿Cuánto mide un Pitufo?

Estas curiosas criaturas azules tienen la altura de tres manzanas, o unos 19 centímetros. Además, sus versiones digitales, creadas para las películas animadas más recientes de la mítica franquicia, tienen alrededor de 115 huesos virtuales.

En cuanto a la edad de la mayoría de los habitantes de la aldea mágica, es de entre 100 y 150 años. El Papá Pitufo tiene 400 años y el Abuelo Pitufo afirma tener 1.000 años, aunque nadie puede confirmarlo ni refutarlo.

Te pueden arrestar por pitufar

El llamado pitufeo (o smurfing, en inglés) en la jerga de la industria bancaria es la práctica de ejecutar depósitos u otras transacciones con el fin de registrar el dinero en otras entidades financieras. Esta práctica de lavado de dinero es más común en el ámbito de las microfinanzas.

El pitufo, por su parte, es un término coloquial para un blanqueador de dinero que rompe el efectivo en pequeños depósitos.

El verdadero origen de la Pitufina

En la Aldea de Pitufos solo hay una mujer: la Pitufina. El hecho es que según el universo animado no existen las mujeres pitufo, y la rubia fue creada por el peor enemigo de los gnomos, el brujo Gargamel, para hacer que sedujera a los pitufos e hiciera que se pelearan por ella.

Desde su llegada a la aldea, la Pitufina —que se comunica con su creador a través de un espejo mágico— se entromete en todo, lo que molesta a los pitufos, que ya están enamorados de ella. La Pitufina se siente culpable y tiene que abandonar la aldea para no sembrar la discordia. Más tarde, revela al Papá Pitufo que ya no quiere seguir las órdenes de Gargamel y quiere ser como el resto de los pitufos. Por su parte, el Papá la convierte en una pitufo aún más amable y hermosa.

Paul Karason, el Papá Pitufo en la vida real

Este residente de California, llamado Paul Karason, fue apodado Papá Pitufo gracias a una rara enfermedad llamada argiria, que tiñó su piel de azul.

El hombre sufrió un severo tipo de acné y optó por tratarlo con una sustancia a base de plata coloidal, prohibida por la Food and Drug Administration de EEUU y el Centro Nacional de Salud. En las primeras semanas, no notó cambios en la tonalidad de la piel.

"El cambio fue tan gradual que no lo percibí, y tampoco lo hicieron mis amigos", explicó en una entrevista.

Varios meses después, fue diagnosticado con argiria, una enfermedad causada por el uso de sales de plata en la piel. "La plata coloidal no fue algo que me recetara el médico. Simplemente la vi en un anuncio de una revista y decidí probarla. Me la apliqué directamente en la cara".

En 2013, el Papa Pitufo estadounidense falleció a los 62 años a causa de un paro cardíaco.

