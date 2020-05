La otra cara de la pandemia: la intimidad del ballet, captada por internet

Una de las fotógrafas que ha incorporado esta práctica en su trabajo es Darián Vólkova, una exbailarina rusa que capta con su cámara el mundo del ballet. Darián es una apasionada tanto del ballet como del arte de fotografiar, y las sesiones de fotos por internet llegaron a ser una verdadera válvula de escape para su creatividad.

"Hace unas semanas lancé mi proyecto con bailarinas #StayAtHomeAndBallet y fue un alivio para mí. El proyecto que me sacó del sofá. Hablamos entre nosotras, las heroínas compartieron sus pensamientos sobre cómo no perder las fuerzas cuando estás aislada".

"Mientras filmaba y publicaba el proyecto, muchas bailarinas me escribieron pidiéndome que las fotografiara en privado por internet. Al principio me mostré escéptica, pero la comunicación me era tan necesaria como el aire. Y sí, no puedo vivir, moverme y pensar sin fotografías", escribe la fotógrafa en su cuenta de Instagram.

La bailarina Isabella Boylston, fotografiada por Darián Vólkova

La bailarina Anna Ókuneva, fotografiada por Darián Vólkova

La bailarina Aliona Kovaliova, fotografiada por Darián Vólkova

Las sesiones de fotos en línea son ahora muy populares. Se pueden encontrar más de 50.000 referencias con el hashtag #facetimephotoshoot, relata Vólkova en una entrevista a Sputnik.

"Por supuesto, este tipo de sesiones nunca reemplazará la comunicación personal y la presencia del modelo o fotógrafo en el set. Pero fotografiar en línea es una gran oportunidad de mejorar una nueva habilidad y no aburrirse en la cuarentena", destaca Darián.

Es evidente que la calidad de las fotos no es tan buena, pero lo principal es el contenido y el significado de una imagen, opina la artista.

"Durante la cuarentena, ya he hecho más de 20 sesiones en línea. En el proyecto #StayAtHomeAndBallet ya han participado 15 bailarinas de diferentes países y teatros del mundo. También estoy experimentando con fotografiar el ballet en privado. A muchos clientes ya no les importa la calidad de las fotografías, todos entienden la realidad de la época actual. Es un experimento, y bastante interesante", continúa Vólkova.

Una bailarina en su casa, fotografiada por Darián Vólkova

Para ella, la principal ventaja del experimento es la posibilidad de conocer a gente y trabajar en diferentes países mientras estás en casa. Un día tomas fotos en Rusia, una hora más tarde, en Italia, y por la noche ya trabajas en Londres o Nueva York, explica.

Una bailarina en su casa, fotografiada por Darián Vólkova

"Hace 10 años no teníamos esta oportunidad", recalca, agradecida.

En estas nuevas e inusuales fotos las bailarinas muestran su cara menos conocida, la de personas comunes que se entrenan (o no) en sus casas tras guardar cuarentena en todo el mundo. En las pequeñas entrevistas para Darián revelan sus planes y sueños para cuando pase la cuarentena y cómo se mantienen ocupadas sin salir de casa.