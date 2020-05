Ponen a subasta la icónica guitarra de Kurt Cobain y el precio te sorprenderá

La guitarra, fabricada en 1959, fue modernizada por el propio cantante, que optó por agregar un fonocaptor de Bartolini en la boca de sonido del instrumento. El lote también incluye tres púas y la funda original del instrumento, decorada con una pegatina del disco Feel the Darkness, del grupo de hardcore punk Poison Idea.

"Esta importante guitarra se ha ganado el lugar que le corresponde en la historia del rock'n'roll como el instrumento tocado por uno de los músicos e íconos más influyentes del rock en una de las actuaciones en directo más grandes y memorables de todos los tiempos", declaró el director ejecutivo de la casa de subastas, Darren Julien.

El álbum MTV Unplugged in New York, grabado en directo, incluye versiones acústicas de temas como About a Girl y All Apologies, entre otras canciones, y una cover de The Man Who Sold The World, de David Bowie.

En 2019, Julien's Auctions subastó por un precio récord de 334.000 dólares el cárdigan verde oliva que llevaba el rockero en el mismo concierto, lo que lo convirtió en el jersey más caro de la historia.