Día del Libro: el San Jordi más inusual

El Día del Libro se celebra en España de manera especial en Cataluña, donde es tradición regalar un libro acompañado de una rosa roja. Pese a ser el santo patrón de Aragón, Cataluña y de muchas otras ciudades a lo largo de la geografía española, el 23 de abril, festividad de San Jorge (San Jordi, en catalán) obtiene así tradicionalmente una ligazón cultural muy sólida con la industria de la cultura e incluso florera.

Pero este año el confinamiento decretado a raíz del estado de alarma ha obligado a variar las costumbres y ya no es posible regalar libros y rosas. Al menos, físicamente. El sector editorial español calcula que lo habitual es vender hastaen esta fecha. Sin embargo, la cuarentena rebajará tal facturación (22 millones de euros) entre un 60 y 70%. Un informe de la consultora Nielsen cifra la caída general en la venta de libros en un 80% desde el inicio de las restricciones a la movilidad.

Ante la imposibilidad de acudir a las floristerías para comprar rosas, 200 floristerías de Cataluña han lanzado una iniciativa para sobreponerse a las limitaciones del confinamiento. Bajo el nombre de #rosadesantjordiacasa , desde principios de semana se han organizado para entregar las flores a domicilio. Las peticiones recibidas han superado sus expectativas y el gremio de Floristas habla de "colapso técnico". Sin embargo, la facturación no es comparable con la de otros años.

🌹🏡 Aquest #SantJordiBCN20, encara no has comprat la rosa a la teva floristeria de proximitat?



ℹ️ Amb el mapa de la #RosaDeSantJordiACasa, el @GremiFloristesc t'ho posa fàcil: https://t.co/E1OTH5Ov6o



💐 Més informació, aquí: https://t.co/IG3MsyP1Sj pic.twitter.com/IBAW7HvIZT — Barcelona Comerç (@BCN_Comerc) April 23, 2020

El Día del Libro también marca la fecha en que se otorga el Premio Cervantes, la distinción más prestigiosa en el mundo de las letras hispanas. En esta ocasión, el galardón ha recaído en el poeta catalán Joan Margarit, con quien los Reyes de España han sostenido un encuentro virtual para felicitarle y conversar con él. Asimismo, el mundo de la cultura ha homenajeado a Margarit con un emotivo vídeo en el que por mediación del Ministerio de Cultura de España, diversas personalidades le dedican palabras elogiosas. El poeta y actual director del Instituto Cervantes, Luis García-Montero, el escritor Javier Cercas, el cantaor de flamenco Manuel Poveda o el arquitecto Rafael Moneo son algunos de sus participantes.

Iniciativas vecinales

En Barcelona, numerosos vecinos ejemplifican desde sus balcones el deseo de seguir celebrando el día de San Jordi aun en las condiciones de aislamiento, mostrando ejemplares de libros, rosas e instando a comprar obras a través de la venta online. Es el caso de los inquilinos del número 51 de la rambla de Poblenou, quienes durante la jornada salen al balcón para recitar poemas y brindar con sus copas de cava de un balcón a otro. Quien no tiene rosas a mano, incluso las pinta. No en vano, la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, ha instado a la población a llenar los balcones de la capital catalana con rosas hechas en casa y releer libros en caso de no poder comprar nuevos.